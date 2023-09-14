立委莊競程攜手科技商與慈善基金會頒助學金　24所國小生受惠

▲「智生活清寒獎助學金」頒發活動，捐助北區、北屯區共24所國小弱勢學生獎助學金共48萬元，為其減輕經濟負擔。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

在立法委員莊競程的倡議和媒合下，今網智慧科技公司攜手財團法人彩雲社會福利慈善事業基金會，於今（14）日舉行了「智生活清寒獎助學金」頒發活動。共捐助北區和北屯區的24所國小合計48萬元，以支持弱勢學生、幫助他們減輕經濟負擔，鼓勵他們勇往直前，追求更好的未來。

「智生活清寒獎助學金」頒發活動於今日分別在北屯區文昌國小和四維國小舉行。由今網智慧科技股份有限公司的永續長林明海以及彩雲社會福利慈善事業基金會的執行長吳瑞文代表頒發獎助學金。文昌國小的校長吳嘉賢、家長會長楊政凌，以及四維國小的校長黃翠琴、家長會長李政儒以及立委莊競程和市議員曾朝榮，現場氣氛熱絡、溫馨。

校長吳嘉賢和黃翠琴均表示，雖然他們的學校位於城市中心，但仍有許多來自弱勢家庭的孩子需要幫助。相當感謝莊競程委員、今網智慧科技以及彩雲基金會的慷慨捐助，獎助學金對弱勢學生幫助很大，可大大地減輕經濟負擔。

莊競程表示，此次企業捐助共涵蓋北區7所和北屯區17所共24所國小，每所學校各獲得兩萬元，總計48萬元的獎助學金。這不僅是一次具有深遠意義的捐助，鼓勵學生勇敢追求夢想，也讓愛心的種子在他們心中生根發芽，未來，他們也可以回饋社會，傳遞愛的力量。

林明海指出，今網智慧科技在過去的20多年中一直致力於社區服務，提供安心、便利和尊榮的服務。他們的服務範圍已擴展到7500多個社區，營運據點遍布台灣的六大都會區，無論是最早的今網寬頻還是現今的智生活社區服務平台，他們都以在相關領域取得全台第一的成就，未來將繼續以智慧科技為基礎，為社會和環境帶來積極影響，一同共創更美好的生活。

吳瑞文表示，彩雲慈善事業基金會秉持「取之社會、用之社會」的理念，每學年共兩次捐助獎助學金，每次50萬元，旨在幫助家境清寒或家庭遭遇重大變故無力負擔學雜費的學子，減輕他們的經濟壓力，讓他們能在求學過程中無後顧之憂。他特別感謝立委莊競程的協助，使北區和北屯區的獎助學金能夠順利頒發。

▲「智生活清寒獎助學金」頒發活動，捐助北區、北屯區共24所國小弱勢學生獎助學金共48萬元，為其減輕經濟負擔。（圖／記者游瓊華翻攝）