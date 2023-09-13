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蘋果iPhone 15發表！YouTube線上180萬人關注　竟遭微博降熱搜

▲▼iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

▲iPhone 15 Pro受到不少人關注。（圖／翻攝YouTube／Apple）

文／中央社

蘋果今天凌晨發表iPhone 15系列手機，與往年相同的是，在中國引發網友高度關注，微博閱讀量突破24億次；但與往年不同的是，中國社群新浪微博立刻把「蘋果發布會」話題移出熱搜榜。

這是繼中國公務機關與國營企業擴大限制使用iPhone手機，又一個不利蘋果的明顯訊號。

X平台網紅「李老師不是你老師」今天發文指出，有中國網友發現，蘋果發表會後，微博熱搜被立即撤下，這是往年沒有過的事情。因為往年無論發布的內容如何，蘋果新產品的討論熱潮都會持續很久，而今年不僅發表會結束之後熱搜就沒了，還曾短暫上過華為發布會的熱搜，這似乎也預示了蘋果接下來在中國的處境。

中國多名微博大V今天也發文提到，微博熱搜榜前50名都沒有蘋果發表會的訊息，確實有點詭異。

微博App顯示，「蘋果發布會」迄今累計閱讀量多達24.7億次，是微博今天閱讀量最高的話題，但在熱搜榜最高位置僅排到第4，明顯是被移出熱搜榜。

截至今晚7時，微博熱搜前50名都沒有蘋果發表會與iPhone 15相關話題。反而是法國輻射監管機構今天以電磁波過強為由，要求蘋果停售iPhone 12的相關話題，名列榜上。

▲iPhone15。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iPhone15。（圖／翻攝自蘋果官網）

中國網友今天在微博相關話題議論蘋果發表會被降熱搜，多認為這肯定有「人為壓制」，估計微博收到上面「指導」。

有網友解讀，「除了蘋果的產業鏈，他們什麼都不想要，就跟特斯拉一樣」；還有網友意有所指稱，蘋果、特斯拉的供應鏈會慢慢搬出中國，又有很多人會丟工作，但是「老爺」不在乎。

但也有網友強調微博壓熱搜不算什麼，「別人直接制裁你，差十萬八千里呢」。

被美國制裁無法取得5G晶片的華為，近期低調開賣Mate 60系列手機，經實測具備5G速率後，已躍為中國消費者的新貴，推出即被搶購一空。多個市場專業機構因此調降iPhone 15系列手機的銷量預測。

 

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