台灣大iPhone 15資費方案一覽圖！　最低1599月付0元入手

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果iPhone 15系列正式亮相，台灣大 13 日下午搶先其他電信業者，公布完整合約資費方案（詳見下方），最低將以月付1,599元將iPhone 15 0元帶回家。針對舊機換新機客戶，VIP用戶續約購機專案價最高折5,000元。預購將於9月15日晚上8點起開放，僅需預繳3,000元訂金，即可享優先取機權利。

除了換購新機合約方案外，台灣大也攜手旗下服務大放送，10月31日前申辦即送電信獨家送YouTube Premium、Apple TV+、Arcade最高6個月免費體驗，Disney+、GeForce NOW、MyVideo也提供用戶體驗，詳情依不同合約內容體驗服務時間有所不同。

針對購機，台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，觀察去年台灣大 iPhone 14 用戶超過7成申辦1,399元以上高資費，有效推升平均帳單金額，今年在 iPhone 15 將掀起換機潮下，高資費用戶將持續為ARPU挹注成長動能。台灣大除了針對果粉提供優惠，也持續爭取獨家新機、與原廠更緊密合作，強化行動通訊服務，在今年全球手機銷售市場低迷下，台灣大透過「King of Mobile」策略，仍帶動台灣大整體手機銷量逆勢成長，今年1到8月相較去年同期成長約10%。

↓↓↓【完整資費購機方案一覽】↓↓↓

▼合約48個月購機優惠方案。（圖／台灣大哥大提供，點圖可放大）



▼合約36個月購機優惠方案。（圖／台灣大哥大提供，點圖可放大）

▼合約30個月購機優惠方案。（圖／台灣大哥大提供，點圖可放大）

▼合約24個月購機優惠方案。（圖／台灣大哥大提供，點圖可放大）