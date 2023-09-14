監察院要NCC檢討鏡電視申設案逾期　他轟：淪綠營權貴的洗地院

▲前立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

監察院昨日發布新聞稿表示，根據監委調查後，發現通傳會（NCC）對《鏡電視》新聞台申設案審查了375天，逾越法定審查期間1年的上限，要求NCC檢討改進。對此，前立委黃國昌14日開轟，監察院每年花納稅人十億元的盲腸機關，該做的正事不做，竟然出來幫違法濫權的綠營權貴洗地到如此不堪的境地，「本末倒置到這種程度，真的是滑天下之大稽！」

NCC6月28日通過《鏡電視》董監人事變更案以及第四台上架案，但《鏡電視》新聞台從申設到上架有線系統耗時3年。監察院昨日表示，監委賴鼎銘、王幼玲、葉宜津調查後，發現NCC對《鏡電視》新聞台申設案審查了375天，逾越法定審查期間1年的上限；因此，監察院交通及採購委員通過3位調查監委的報告，要求NCC檢討改進。

黃國昌表示，監察院昨日發布新聞稿，針對鏡電視申設案要求NCC「檢討改進」，可當他進一步看到內容，差點要噴飯，因為監察院要NCC「檢討改進」的，不是鏡電視申設案的違法濫權，也不是NCC一路的包庇縱容，而是責怪NCC核發執照時間拖太久，附加太多過當的付款負擔。

「本末倒置到這種程度，真的是滑天下之大稽！」黃國昌批評，總統蔡英文的寵臣英系大老洪耀福，以民間人士身分，去NCC找主委陳耀祥傳達府院意志，但監察院卻無動於衷；為執行鏡週刊社長裴偉口中「總統的旨意」，政治黑手都已公然伸入NCC，監察院仍視若無睹；在鏡電視「三董一監」向NCC自首，舉報鏡電視早已違反許可處分的付款後，NCC明知違法卻仍執意包庇，監察院裝沒看見。

黃國昌痛批，NCC在審查期間洩密不斷，明顯地內神通外鬼，陳耀祥淪為替鏡電視護航的「細漢仔」，監察院卻無所謂、沒有是非，已經由「蚊子院」，正式升格為「洗地院」了。每年花納稅人十億元的盲腸機關，該做的正事不做，竟然出來幫違法濫權的綠營權貴洗地到如此不堪的境地，這群所謂的「御史大夫」還知道「羞恥」兩個字怎麼寫嗎？