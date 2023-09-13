黃國昌要「整棟拆除」汐止老家　新北市地政局：恢復原狀不開罰

▲前立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／新北報導

前立委黃國昌今（13）日在臉書說明老家違建處理進度，他說，既然有越界國有地情形，目前所有權登記在他名下，就負責處理，上個月已經找了工班進場拆除，近期會將老家全棟拆除。對此，新北市地政局表示，地政局日前已前往現地勘查，黃已拆除佔有地上的違建物，將現場恢復原狀，因此地政局依法不予開罰。

黃國昌日前被爆汐止老家違建、佔用國有地，日前低調開拆，黃國昌今在臉書發文表示，既然老家後面有部分存在既存違建的情形，雖然新北市政府沒有要求拆除，「我就是要處理，不會就此放著。考慮到建築工法等問題，可能無法只拆除違建部分。和家人討論後，我決定在儘速設法將家人安頓好之後，依法申請拆除執照，將老家全棟拆除。」

新北市地政局表示，針對黃國昌占用國有地一案，限改期限已於9月7日到期，9月8日下午地政局會同國產署前往現地勘查，國產署確認黃國昌已經拆除佔有地上的違建物，將現場恢復原狀，因此地政局依法不予開罰。

地政局進一步說明，除黃國昌外，同樣有占用國有地狀況的其他8戶居民均提出意見陳述，目前地政局正協助處理當中，處理意見陳述的時間，不包含在限改期內，地政局將視狀況給予合理的改善時間。