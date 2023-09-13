今手機警報響別慌　16：00「災防訊息」測試

▲五大電信將於下午4時全台發送災防告警測試。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

5大電信業者宣布，將於今天（13）日下午4時，在全台各縣市進行「災防通報中英文訊息測試」，確保災防系統通知更健全。業者提醒，民眾若收到災防通報警示訊息，請勿緊張驚慌。

NCC介紹，近年來由於受到全球氣候異常影響，天然災害發生頻率大幅增加，且破壞力驚人，我國位於西太平洋邊陲，地震及颱風頻繁，告警示警訊息的傳遞更顯重要；我國目前行動通信系統已具備發送一般緊急簡訊功能，但每分鐘最多只能傳送2000封，無法因應大量且具時效性的緊急訊息發送。

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NCC表示，隨著行動寬頻技術（即4G技術）與服務的快速普及，歐美日等先進國家已陸續推動經由行動寬頻技術，即時提供民眾災防告警及應變訊息。

NCC指出，為保障國人生命財產安全，本會配合國家災害防救科技中心規劃時程，責請4G業者提供告警訊息服務，以因應未來災害發生時，災防業務主管機關可即時將災防告警訊息，經由4G系統轉送至用戶手機，俾使民眾即時掌握應變時機。

中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信今下午4時，將在全台各縣市進行「災防通報中英文訊息測試」，確保災防系統通知更健全。

「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，請收到測試訊息客戶毋需緊張。業者指出，災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶使用服務。