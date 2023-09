侯友宜今訪美　民進黨指國際瀰漫「疑侯論」：希望能加油

▲國民黨總統參選人侯友宜。(資料照/記者李毓康攝)

記者呂晏慈/台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今(14日)下午將展開為期8天訪美行程,對此,民進黨上午舉行記者會指稱,「疑侯論」持續在國際間發酵,侯在市長任內對外交事務「零評論」、姊妹市「零作為」,兩岸立場被形容「一片空白」,其他國家外交官形容其「無聊」且未做足準備,顯示侯友宜沒有準備好,希望侯此行能夠加油,可別在國外鬧笑話。

民進黨發言人張志豪、國際部主任趙怡翔、新北市議會黨團幹事長卓冠廷今天上午舉行記者會。張志豪表示,侯友宜下午將展開美國行,可預料他此行將面臨許多艱困及挑戰性的問題,首先就是國際「疑侯論」再起,主要涉及侯友宜在兩岸、國防、經濟及外交四大議題上的模糊立場,《彭博新聞》也分析,侯友宜在華府沒有人認識,且對國際外交也較無經驗,國內多份民調顯示台灣許多人認為侯友宜沒有能力處理美中關係,所以請侯友宜訪美加油。

趙怡翔表示,這次侯友宜訪美將會遇到許多挑戰,國際媒體也早就察覺侯友宜無兩岸經驗且立場模糊這些問題,包括《紐約時報》曾報導他在「棘手的中國問題上卻一片空白」(a blank slate on the thorny question of China)、《華爾街日報》分析他對「北京立場模糊」(nebulous views on Beijing),《彭博新聞》並敘述侯曾避答美中對台立場的關鍵提問。

趙怡翔細數,國防、經貿議題將是侯友宜訪美將面對的迫切問題,前陣子侯友宜提到將兵役期將縮短回4個月後,立刻遭美方關切,且侯友宜勢必將面臨美方對前年國民黨美豬公投的主張,以及近日對日本廢水排海的相關看法,許多美國智庫學者皆認為國民黨近年不斷以違反國際標準與客觀數據,操作食安以謀取政治利益,甚至傷害台灣的經貿未來,但台美已完成第一階段貿易協定。

卓冠廷接續指出,對比2020年代表國民黨參選總統的韓國瑜,當時一邊在當高雄市長,還出國簽了好幾個MOU,侯友宜的外交之旅,顯得毫無亮點。他說,不只美國對他存疑,新北市民也覺得很莫名,侯友宜每隔兩個月就要落跑出國一次,完全罔顧自己身為現任新北市長的身份,四處趴趴走,為的都是自己的總統選舉,為何不乾脆點辭職?

卓冠廷透露,從8月開始,民進黨新北市議員就在問,侯友宜的出訪到底有沒有請假?隨行前往日本的新北市秘書處長饒慶鈺有沒有請假?甚至由議會裁示要提供的資料,新北市府都以「事關個資無法提供」來幫忙遮掩。他說,侯友宜曾在8月25日受訪的時候表示行程中有安排市政行程,也有安排選舉行程,如此將選舉行程跟市政行程混在一起,是否代表饒慶鈺又會隨侯訪美呢?

▲民進黨中央黨部今天上午舉行記者會。(圖/民進黨提供)