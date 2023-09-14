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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴佩霞任郭台銘副手　他引法規疑：《人選之人》能順利播出嗎？

▲▼前鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，今日(9/14)郭辦召開記者會，由郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月貞一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘召開記者會，宣布由賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布藝人賴佩霞擔任2024副總統參選人。對於賴佩霞先前才在政治幕僚職人劇《人選之人－造浪者》中飾演當選總統的「林月真」一角，媒體人黃揚明14日表示，根據《公共電視法》第36條第7項規定，節目之製播不得為任何政黨或宗教團體作政治或宗教之宣傳，懷疑「賴佩霞成為郭台銘公民連署的副手之後，這部戲還能順利如期在公共電視台播出嗎？」

現年60歲的賴佩霞，女兒是女星謝沛恩，也是女星隋棠的婆婆，出道近40年的她，以歌手身分踏入演藝圈，近年在戲劇圈發展，在《人選之人-造浪者》中飾演當選總統的「林月真」。

對此，黃揚明透露，由於藝人賴佩霞擔任郭台銘公民連署參選的副手，法定連署期間自9月19日至11月2日，而賴佩霞飾演總統候選人的台劇《人選之人-造浪者》將於10月28日於公共電視台首播，因此可能衍生一個大問題，就是根據《公共電視法》第36條第7項規定，節目之製播不得為任何政黨或宗教團體作政治或宗教之宣傳。

黃揚明指出，雖然郭台銘不屬於任何政黨，但該片在公視首播，加上賴佩霞飾演角色是總統參選人林月真，確實可能有「政治宣傳」的意義，懷疑「賴佩霞成為郭台銘公民連署的副手之後，這部戲還能順利如期在公共電視台播出嗎？」

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