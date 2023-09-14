賴佩霞任郭台銘副手　他引法規疑：《人選之人》能順利播出嗎？

▲郭台銘召開記者會，宣布由賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布藝人賴佩霞擔任2024副總統參選人。對於賴佩霞先前才在政治幕僚職人劇《人選之人－造浪者》中飾演當選總統的「林月真」一角，媒體人黃揚明14日表示，根據《公共電視法》第36條第7項規定，節目之製播不得為任何政黨或宗教團體作政治或宗教之宣傳，懷疑「賴佩霞成為郭台銘公民連署的副手之後，這部戲還能順利如期在公共電視台播出嗎？」

現年60歲的賴佩霞，女兒是女星謝沛恩，也是女星隋棠的婆婆，出道近40年的她，以歌手身分踏入演藝圈，近年在戲劇圈發展，在《人選之人-造浪者》中飾演當選總統的「林月真」。

對此，黃揚明透露，由於藝人賴佩霞擔任郭台銘公民連署參選的副手，法定連署期間自9月19日至11月2日，而賴佩霞飾演總統候選人的台劇《人選之人-造浪者》將於10月28日於公共電視台首播，因此可能衍生一個大問題，就是根據《公共電視法》第36條第7項規定，節目之製播不得為任何政黨或宗教團體作政治或宗教之宣傳。

黃揚明指出，雖然郭台銘不屬於任何政黨，但該片在公視首播，加上賴佩霞飾演角色是總統參選人林月真，確實可能有「政治宣傳」的意義，懷疑「賴佩霞成為郭台銘公民連署的副手之後，這部戲還能順利如期在公共電視台播出嗎？」