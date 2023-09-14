評郭台銘找賴佩霞當副手「政治如戲」　陳學聖：期待實際票房囉

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘14日宣布藝人賴佩霞擔任2024副總統參選人，由於賴佩霞先前在戲劇《人選之人—造浪者》裡飾演「總統候選人」林月真一角，劇中劇外的既視感引發熱議。對此，前國民黨立委陳學聖就在臉書表示，或許在郭台銘眼裡，政治就像拍電影一樣，有大卡司，好劇本，好導演，好的場景，好的特效，票房一定會好，接下來就看實際票房表現了。

▲郭台銘今天正式宣布由賴佩霞擔任副手搭檔參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

陳學聖指出，郭台銘找賴佩霞搭檔副手，也算是另類「塵埃落定」，過往歷屆總統直選，不管藍綠或獨立候選人，從呂秀蓮、王清峰、王如玄等，在出任副手候選人之前，在社會上，因為長年的投入專業領域，早已享有一定的清譽聲望，被選為副手搭檔，比較像是個累積的結果。

陳學聖表示，而郭台銘選擇賴佩霞搭檔，一定有自己的考量，賴佩霞是個敬業的好演員，也演過政治相關的戲，是如戲三分的，但他認為，畢竟這只是戲，佈景一拆，演員還是要抽離角色，回到真實的自我。他也提到，或許，在郭台銘的眼中，政治哪有什麽專業，只要砸錢，就像拍電影一樣，有大卡司，好劇本，好導演，好的場景，好的特效，票房一定會好。

「郭董的政治如戲」，陳學聖直言，所以現在包圍郭台銘的，多是公關公司；給郭台銘的，也多是虛擬實境，如真似幻，但是否是真，就等看看實際票房表現囉！