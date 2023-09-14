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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評郭台銘找賴佩霞當副手「政治如戲」　陳學聖：期待實際票房囉

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘14日宣布藝人賴佩霞擔任2024副總統參選人，由於賴佩霞先前在戲劇《人選之人—造浪者》裡飾演「總統候選人」林月真一角，劇中劇外的既視感引發熱議。對此，前國民黨立委陳學聖就在臉書表示，或許在郭台銘眼裡，政治就像拍電影一樣，有大卡司，好劇本，好導演，好的場景，好的特效，票房一定會好，接下來就看實際票房表現了。

▲▼前鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，今日(9/14)郭辦召開記者會，由郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月貞一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘今天正式宣布由賴佩霞擔任副手搭檔參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

陳學聖指出，郭台銘找賴佩霞搭檔副手，也算是另類「塵埃落定」，過往歷屆總統直選，不管藍綠或獨立候選人，從呂秀蓮、王清峰、王如玄等，在出任副手候選人之前，在社會上，因為長年的投入專業領域，早已享有一定的清譽聲望，被選為副手搭檔，比較像是個累積的結果。

陳學聖表示，而郭台銘選擇賴佩霞搭檔，一定有自己的考量，賴佩霞是個敬業的好演員，也演過政治相關的戲，是如戲三分的，但他認為，畢竟這只是戲，佈景一拆，演員還是要抽離角色，回到真實的自我。他也提到，或許，在郭台銘的眼中，政治哪有什麽專業，只要砸錢，就像拍電影一樣，有大卡司，好劇本，好導演，好的場景，好的特效，票房一定會好。

「郭董的政治如戲」，陳學聖直言，所以現在包圍郭台銘的，多是公關公司；給郭台銘的，也多是虛擬實境，如真似幻，但是否是真，就等看看實際票房表現囉！

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