泰國宣布9／25起　中國遊客入境免簽5個月！陸客：不去東京去曼谷

▲泰國宣布，將對中國遊客實施為期5個月免簽政策。（示意圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

泰國將對中國遊客實施5個月免簽政策，消息一出，中國各大旅遊平台泰國旅遊訊息搜尋度激增；在日本福島核處理水排海激發反日情緒背景下，有旅客表明連假旅行選擇改去泰國。

央視報導，泰國內閣會議13日作出決定，將對中國遊客實施為期5個月免簽政策，時間將從今年9月25日起，直至明年2月29日。

一名在上海科技業工作者告訴中央社記者，這次「十一」長假（9月29日至10月6日）原先規劃赴日本旅遊，未料福島核處理水排海一事讓人憤怒，旅伴也出於這個原因，拒絕赴日本旅遊，加上還有簽證得處理，於是打消前往日本旅遊念頭。

他說，難得連假還是想要出外走走，考慮改去泰國曼谷或蘇梅島，不過對於當地治安情形有很大疑慮，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後消費拉高，消費品質有沒有跟上也是考慮是否前往旅遊的要件。

▲曼谷、清邁、普吉島是中國遊客赴泰旅遊興趣度極高3大地點。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

泰國將對中國遊客實施5個月免簽政策，政策實施時間點恰在十一長假前，消息一出，中國各大旅遊平台泰國相關旅遊產品搜尋度激增。

第一財經報導，曼谷、清邁、普吉島是中國遊客赴泰旅遊興趣度極高3大地點；「泰國近期安全情況」、「泰國攻略」、「泰國小眾海島」則是遊客諮詢度最多問題，可見安全問題考量是赴泰旅遊的關鍵決定要素之一。

報導引述相關資料指出，泰國官方數據顯示，今年截至8月27日，有1760萬人次海外遊客入境泰國，赴泰遊客人數最多前5名國家分別為，馬來西亞（279.7萬人次）、中國（218.2萬人次）、韓國（104.6萬人次）、印度（100.7萬人次）、俄羅斯（91.5萬人次）。

對於泰國對中國遊客祭出5個月免簽政策，中國駐泰使館回應，泰國政府免簽政策將為中國遊客提供便利，也有利於泰國旅遊發展和經濟復甦，對此表示讚賞，也願提供必要配合，期待泰國為中國遊客提供更加安全優質的旅遊服務。