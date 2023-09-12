完全拒絕中華民國護照　喬治亞宣布給大陸公民免簽

▲7月28日，大陸國家主席習近平在成都會見訪華的喬治亞總理加里巴什維利。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，喬治亞（大陸稱「格魯吉亞」）總理加里巴什維利11日宣布，喬治亞即日起給予中國大陸公民免簽待遇，相關細則很快就會公布。此外，喬治亞長期拒絕持中華民國護照者入境。

喬治亞地跨歐亞兩洲，位於南高加索地區的黑海沿岸，北鄰俄羅斯，南部與土耳其、亞美尼亞、亞塞拜然接壤。喬治亞領土面積達69700平方公里，人口數量有4352224（2011年人口統計）。主要民族為喬治亞族，其他主要少數民族有亞美尼亞族、俄羅斯族和亞塞拜然族等，官方語言為喬治亞語，當地居民亦多通曉俄語。

報導指出，加里巴什維利在當天的政府會議上說，中國是世界第二大經濟體，深化對華經貿合作、吸引更多中國投資、接待更多中國遊客均是喬治亞政府的重要工作方向。

7月28日，大陸國家主席習近平在成都會見訪華的加里巴什維利。之後，兩國發布聯合聲明，宣布建立戰略夥伴關係，共同致力於拓展兩國政治、經濟、文化等各領域合作，加強國際事務協作，持續深化兩國關係。

習近平當時指出，中方願同喬方發揮兩國政府間經貿合作委員會、自由貿易協定聯委會等機制作用，共建「一帶一路」合作。中方歡迎喬治亞擴大優質產品對華出口，鼓勵大陸企業赴喬治亞投資興業。

自2016年開始，喬治亞外交部明確規定，拒絕持有中華民國護照的國民申請簽證。據外交部官網顯示，喬治亞政府對我並非友善，我國人申辦簽證具相當難度，除非是應邀參加在喬國舉辦之國際會議或國際體育賽事，始能個案取得簽證，同時建議國人避免在喬治亞過境轉機。