教師節輕鬆一下！新北市圖推老師專屬身心靈閱讀紓壓

▲新北市圖推老師專屬身心靈閱讀紓壓。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

教師節即將到來！新北市立圖書館五股守讓堂與土城分館，於教師節前夕推出老師專屬的身心靈閱讀紓壓活動，五股守讓堂邀老師讀電影、聽文學、喝咖啡，還有精油舒壓與肩頸按摩；土城分館則推出紓壓下午茶，免費請老師們享用健康的紓壓料理，並且教大家利用當令的水果製作精油，讓老師們放鬆充電後，可以帶著滿滿的能量繼續作育英才。

新北市立圖書館王錦華館長表示，現代教師除了教學之外，還要親師溝通、班級經營等，面臨的壓力和挑戰比以往多，教育是希望工程，教師則是推動教育向前邁進不可或缺的推手，新北市立圖書館迎接教師節來臨，規劃一系列身心靈閱讀饗宴，除了有知名電影導演、文學作家的「文學與電影」講座、健康飲食的紓壓下午茶，同時請來專業的視障按摩師，讓教師們能紓緩平時工作緊張的壓力。

五股守讓堂「文學與電影」講座9月17日「千萬鬼才導演的養成路」咖啡電影講座，特別邀請到千萬賣座電影《粽邪》系列的鬼才導演，同時也是金馬、金鐘獎、以及柏林影展最佳導演的廖士涵現身說法，與現場讀者喝咖啡聊電影，分享自己如何成為導演的夢想之路；當天現場還有專業的視障按摩師駐點，免費提供老師們肩頸紓壓的按摩服務。

另外，9月24日 「閱讀，寫作與實踐」則邀請到暢銷作家洪愛珠，將與老師們分享如何透過慢讀細讀，進入書寫世界；另外還有「春風化雨」主題書展及影展，凡是參加活動的老師還可以獲得香氛謝師禮，活動即日起免費開放報名。

教師節、中秋節接續到來，土城分館9月24日也特別為老師們準備「紓壓下午茶」，老師們除了可以免費享用結合當令水果入菜的料理、茶點，以及花果茶飲，還有專業講師教大家如何透過健康飲食的方式，調整、改善壓力，以及利用當令的水果製作柚子精油，讓教師們在家也能為自己準備健康舒壓的食物，同時享受當令水果的芬芳療癒。

歡慶教師節，9月17日起至24日止，老師只要到土城分館借書，便可免費享用柚子茶，還有機會可以獲得應景的柚子。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2293-2114五股守讓堂、02-2260-2952土城分館。