嗆賴清德拋「0到6歲國家養」抄襲　郭台銘：為何不現在就做？

▲郭台銘參訪南機場夜市。（圖／記者呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布投入總統大選，近期頻繁走訪夜市與民眾互動，他12日前往台北萬華南機場夜市受訪時，針對民進黨總統參選人賴清德提出升級版的「0到6歲國家養」政見，他直接開嗆綠營「抄襲」自己四年前的政見，並質疑完全執政的民進黨為何不能立刻實施？

郭台銘大批，做為0到6歲國家養的「原創者」，民進黨除了抄襲他四年前的政見、開空頭支票，民進黨現在完全執政，為什麼不召開立法院院會編列預算，下個月就實施？

郭台銘也強調，很歡迎賴清德能夠認同他四年前所提出的政策，賴清德要「換個名字無所謂」，經過四年總該聽明白了，非常鼓勵每個黨追隨他的政策。但他進一步質疑，他在鴻海集團已經實際執行的方案可供參考，但賴清德及民進黨政府現在大權在握，為什麼不能直接宣布10月1日起實施0到6歲國家養？國家政策要有執行力。

此外，郭台銘提到，他5月給賴清德的金門和平宣言，賴說要帶回研讀，至今沒有回音，賴還連續2次說要跟中共總書記習近平一起吃蝦仁炒飯、喝珍珠奶茶，如果賴不認同他的「金門和平倡議」，可以提出自己倡議。

郭台銘最後再次反問賴清德，「你答應我，研究後給我回答，但我沒有得到任何回答。」他呼籲，賴清德不要避而不答，期待賴清德提出回應並提出兩岸政見，「相信有一天在總統參選人政見辯論會上，我們也會提出不同見解」，讓百姓看誰的政見可行。