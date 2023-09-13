山東號與共機艦海空演訓擾台　郭台銘：非常清楚是北京不對

記者蘇晏男／台北報導

中共航母「山東號」11日編隊自巴士海峽駛向西太平洋航訓，國防部至今偵獲多架次共機跟多艘共艦出海，與山東號實施海空聯訓。對此，已宣布參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘今（13日）表示，非常清楚是北京不對，不應該用武力威嚇台灣，但執政當局連對話管道都沒有，所以他才希望能開啟對話，希望對話開始時，這些行為能減少、避免或完全沒有。





▲鴻海創辦人郭台銘13日參加歐洲商會餐敘。（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘13日中午出席歐洲商會舉辦在台北福華飯店的餐敘。會後針對山東號演訓，媒體詢問郭台銘認為兩岸間是誰在挑釁誰，而未來怎麼處理台海和平？郭台銘說，他上次在金門提「金門和平倡議」已說，北京要注意台灣人民觀感，一再武力脅迫，台灣只會離你越來越遠，最後結果對大家都不好。

郭台銘直言，非常清楚是北京不對，不應該用武力威嚇台灣，而北京當局開放觀光也不能漏掉台灣。他認為，雙方必須要坐下來談，民進黨2024總統參選人賴清德有兩次邀請中國國家主席習近平吃晚餐，就是要坐下來談，而賴也可講若北京不派機艦來，「我就跟你談」，所以賴的態度很重要。

但郭台銘也說，執政當局連對話管道都沒有，所以他才希望能開啟對話，希望對話開始時，這些行為能減少、避免或完全沒有。前總統馬英九時代沒有共機擾台，總統蔡英文執政前四年也沒有，這些是國際軍政經濟改變所造成，但他希望回到過去，台灣人民需要和平，所以他希望坐下來對話。