　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中周慶開戰！　廣三SOGO抽機車...中友祭240萬瑞典國寶

▲中部百貨周慶大戰開打。（圖／記者游瓊華攝）

▲中部百貨周慶大戰開打，廣三SOGO百貨與韓國超人氣艾絲樂小兔聯名推來店禮。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中百貨周慶大戰開打！廣三SOGO百貨今起搶先推VIP預購會，9月20日周年慶正式開跑；台中大遠百周年慶VIP預購會9月14日起開跑；中友購物節同樣在9月14日起舉辦。今年各家百貨業績持續看場，下重本促銷搶客，廣三SOGO推消費就有機會把9萬的「宏佳騰智慧電車」帶回家；中友百貨今年壓軸最大獎是瑞典國寶、市價244萬5000元的VOLVO豪車。

台中廣三SOGO今年率先周年慶活動，除推出逾10萬組化妝品及全館獨家商品，還祭出滿千送百、卡友限定周周來店禮、聯名卡獨家再加碼、樓面加碼再回饋等促銷活動，最高回饋率可達23％，預估全檔周年慶業績目標為19.7億元，預估較去年增加4％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

會員禮部分，廣三SOGO百貨與韓國超人氣艾絲樂小兔聯名，祭出絨毛提袋、體重計、防曬傘、收納折疊椅、保冷袋等商品，可望刺激買氣。

▲中部百貨周慶大戰開打。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中大遠百週年慶祭出化妝品/內睡衣主打雙重優惠單筆2000送200元、9月14日至10月2日單筆1萬再加送200元。（圖／記者游瓊華攝）

台中大遠百周年慶VIP預購會將自9月14日起開跑，21日周年慶正式上路，化妝品區喊出買一送多優惠，另外在9月15日針對高消費客層舉辦精品之日活動，今年周年慶業績目標挑戰43.5億元，比去年成長10%。

▲中部百貨周慶大戰開打。（圖／記者游瓊華攝）

▲去年抽特斯拉，今年中友百貨購物節改抽瑞典VOLVO轎車。（圖／記者游瓊華攝）

中友則預估購物節整檔業績目標約17.2億，消費者最關心的抽獎部分，去年中友抽特斯拉，今年則是抽240萬元的VOLVO轎車，消費者可以用點數試手氣，扣抵10點獲得1組幸運號碼參加抽獎。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
他嫌iPhone 15不吸引人！果粉點名「這一代」才慘：最沒
好市多iPhone大砍價！　2色降最多
iPhone 15拍照新功能　2款舊機也適用
快訊／23歲女玉山銀行領15萬　遭噴辣椒水搶走
iPhone 15哪裡贏14？　一張圖秒懂
鬼門關夜市來了！　湧400攤商、封6條路
國小班導學校頂樓性侵2女學生！　至少8人受害

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雙鋼琴名家尤森兄弟再度訪台

年商機350億！數位學習業者聯手敦煌教育集團　搶攻市場

他嫌iPhone 15不吸引人！果粉點名「這一代」才慘：最沒存在感

台中周慶開戰！　廣三SOGO抽機車...中友祭240萬瑞典國寶

力挺超思遭酸「共犯結構」　台農蛋品董座自爆：是農業部要我出面

泰國蜜月6天！婆婆硬跟「害她睡行軍床」　公公獨留在台灣爽

「裸奔低壓」離台很近！周五起水氣漸增　雨區最廣時間點曝

國家級邊緣人！全台一堆人「收不到」警報　原因曝光

下架巴西蛋是農業部的！台農蛋品董座嘆：幫忙洗蛋反成冤大頭

中秋、國慶連假接力放7天　一圖看「國道高乘載」時段路段　

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

翻兒子相簿全是女同學合照　爸連滑15張：去學校幹嘛？

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

雙鋼琴名家尤森兄弟再度訪台

年商機350億！數位學習業者聯手敦煌教育集團　搶攻市場

他嫌iPhone 15不吸引人！果粉點名「這一代」才慘：最沒存在感

台中周慶開戰！　廣三SOGO抽機車...中友祭240萬瑞典國寶

力挺超思遭酸「共犯結構」　台農蛋品董座自爆：是農業部要我出面

泰國蜜月6天！婆婆硬跟「害她睡行軍床」　公公獨留在台灣爽

「裸奔低壓」離台很近！周五起水氣漸增　雨區最廣時間點曝

國家級邊緣人！全台一堆人「收不到」警報　原因曝光

下架巴西蛋是農業部的！台農蛋品董座嘆：幫忙洗蛋反成冤大頭

中秋、國慶連假接力放7天　一圖看「國道高乘載」時段路段　

「3周→3歲」比特犬忘記自己長大　25KG胖屁股壓肩膀爸爸無奈

陳韻文本季第2度因胸肌發炎降二軍　胡智爲下周回先發

日3歲女童「偷溜出幼兒園」！大街上獨自閒晃30分　老師毫不知情

繼華固登「地王」後　鹿港傳產大亨砸9億買單元8土地

台灣學者赴陸被盤問是假的？陸委會：國台辦應該要去協調

北士科接棒南港內湖　高資產族佈局鎖定文林北路新名宅大道

雙鋼琴名家尤森兄弟再度訪台

不看爸謝祖武演的《麻辣鮮師》　謝展榮老實吐原因：沒什麼興趣

獅隊全壘打王林安可回一軍排第6棒　獅隊三鬼重新合體

評測／出油落淚也不花妝！一整天不斷電眼線液　放電眼神立刻聚焦

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

9月下旬「超強運三生肖」

一張iPhone圖「看日圓多慘烈」　網卻歪樓：衝日本買了

台中牛排館半年破產　網曝3關鍵

臭豆腐名店被檢舉破百次　中市府說話了

好市多「學生1神器」上架！千人驚：小時候炫耀用的

早晚降溫帶外套！周日迎雨範圍出爐

「 5星座」愛情來了！紅鸞星加持「桃花超旺」

網紅夫妻「每年曬婚紗照」放閃！老公卻玩超大

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

他喝掉「2/3氣泡水」才接到電話！好市多：別喝了

更多熱門

相關新聞

2023周年慶必搶「加大版」保養神品

2023周年慶必搶「加大版」保養神品

一年一度的百貨周年慶即將開跑，在這個一年中最重要的囤貨好時機，除了鎖定各種超值優惠組合外，各品牌的經典熱賣商品也會趁這時推出大容量限定版，絕對是愛用鐵粉們的必搶好物！以下幫大家統整2023周年慶有推出的加大版明星商品，快來看看有沒有你的心頭好。

七期豪辦聚落成型　租賃規模半年破1000萬

七期豪辦聚落成型　租賃規模半年破1000萬

微風周慶9／14開跑抽10萬機票

微風周慶9／14開跑抽10萬機票

北非花園現身BELLAVITA中庭

北非花園現身BELLAVITA中庭

台中幾近無風雨　中友、LaLaport湧排隊車潮

台中幾近無風雨　中友、LaLaport湧排隊車潮

關鍵字：

中部百貨周年慶

讀者迴響

熱門新聞

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

9月下旬「超強運三生肖」

好市多氣泡水有「塑膠物」　食藥署證實已下架

一張iPhone圖「看日圓多慘烈」　網卻歪樓：衝日本買了

男闖超商砍前女友　鄰居聞呼救聲拿高爾夫球桿救援

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面