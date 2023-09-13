台中周慶開戰！　廣三SOGO抽機車...中友祭240萬瑞典國寶

▲中部百貨周慶大戰開打，廣三SOGO百貨與韓國超人氣艾絲樂小兔聯名推來店禮。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中百貨周慶大戰開打！廣三SOGO百貨今起搶先推VIP預購會，9月20日周年慶正式開跑；台中大遠百周年慶VIP預購會9月14日起開跑；中友購物節同樣在9月14日起舉辦。今年各家百貨業績持續看場，下重本促銷搶客，廣三SOGO推消費就有機會把9萬的「宏佳騰智慧電車」帶回家；中友百貨今年壓軸最大獎是瑞典國寶、市價244萬5000元的VOLVO豪車。

台中廣三SOGO今年率先周年慶活動，除推出逾10萬組化妝品及全館獨家商品，還祭出滿千送百、卡友限定周周來店禮、聯名卡獨家再加碼、樓面加碼再回饋等促銷活動，最高回饋率可達23％，預估全檔周年慶業績目標為19.7億元，預估較去年增加4％。

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會員禮部分，廣三SOGO百貨與韓國超人氣艾絲樂小兔聯名，祭出絨毛提袋、體重計、防曬傘、收納折疊椅、保冷袋等商品，可望刺激買氣。

▲台中大遠百週年慶祭出化妝品/內睡衣主打雙重優惠單筆2000送200元、9月14日至10月2日單筆1萬再加送200元。（圖／記者游瓊華攝）



台中大遠百周年慶VIP預購會將自9月14日起開跑，21日周年慶正式上路，化妝品區喊出買一送多優惠，另外在9月15日針對高消費客層舉辦精品之日活動，今年周年慶業績目標挑戰43.5億元，比去年成長10%。

▲去年抽特斯拉，今年中友百貨購物節改抽瑞典VOLVO轎車。（圖／記者游瓊華攝）



中友則預估購物節整檔業績目標約17.2億，消費者最關心的抽獎部分，去年中友抽特斯拉，今年則是抽240萬元的VOLVO轎車，消費者可以用點數試手氣，扣抵10點獲得1組幸運號碼參加抽獎。