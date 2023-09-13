　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

璀璨青奧前哨站！中正盃全國街舞盛會　泰舍集團打造黃金評審陣容

▲▼。（圖／泰舍集團）

▲楊董（右二）跟校園鑫馬大使合照。（圖／泰舍集團）

記者莊智勝／台北報導

全國矚目的第三屆中正盃全國運動舞蹈街舞錦標賽即將在新北市平溪龍華書院華麗揭幕。本屆評審團有具奧運評審資格及國家級裁判，如評審長中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜，還有受邀參加紅遍兩岸節目《這就是街舞》帶領學員拿下各項冠軍的舞者古慶瑀。贊助此次活動泰舍集團/泰元國際表示，此次中正盃不僅列入青奧積分，更匯聚了一流的評審陣容，彰顯賽事的專業及重要性。

此屆評審團成員星光熠熠，除了李奕釜與古慶瑀外，更有前原子少年網紅范范、《這就是街舞》的亞軍田一德、熱門編舞師田晉瑜與哈利，以及國際知名舞者TBC 黃柏青、HRC 林剛一、WDSF 霹靂國際A級裁判劉志強 CHOCO LIU、加拿大霹靂舞大師Dyzee、及House of Akuma的創始人Akuma Diva徐百川等，共同擔任評審，為比賽增添了更多的星光與專業度。

此次比賽評審長李奕釜曾任阿根廷布宜諾斯艾利斯首次霹靂舞青年奧運教練，39歲的他舞齡逾23年。小時候看L.A.Boyz跳舞及五燈獎選手比舞技，引發他學舞的興趣，直到高中同學學跳舞後傳授他技巧，他每天在教室走廊自學練習，當時就讀的高中校方看他這麼認真，讓他創熱舞社，至今仍蓬勃發展。

▲▼。（圖／泰舍集團）

▲李奕釜擔任Taipei Bboy City World Fianl裁判形象照。（圖／李奕釜提供）

問李奕釜跳街舞至今什麼令他最難忘，他想了想，「每件事都刻骨銘心。」他說，堅持的信念就是「讓大家用仰慕的眼光看待我們跳舞的人。」而不是當配角被晾在一邊，如今霹靂舞變成奧運項目，跳舞並非不務正業，是能夠前進奧運為國爭光的運動選手。

38歲、舞齡逾22年的古慶瑀，本身是城市科大演藝事業系教授，也擔任臺灣街舞藝術協會副理事長，教授學生遍及國內外達上千人。不顧家人反對仍堅持自己的街舞夢，縱使遭遇練舞受重傷，導致中斷6年無法跳舞仍不放棄。面對這些挫折，他強調，學生們對街舞的愛與狂熱是他的動力。

古慶瑀說，致力推動街舞文化，如今霹靂舞跳進奧運，他使命感更強烈，1個12歲的學生跟他說：「你們會老，我會長大。」使他悟及，要好好打造台灣街舞平台與世界接軌，讓後輩持續在街舞界發光發熱。

主辦單位中華民國街舞運動協會表示，邀請具國際裁判資格擔任本屆霹靂舞甄試指定賽裁判，以及甄試指定賽首次作為青奧國手選拔加分賽，可讓全國各地好手互相切磋，為青奧提前做準備。

泰舍集團以追求環保永續與身心健康為經營理念，這完全呼應了街舞賽事中追求身心靈平衡的評分標準。該集團旗下的五鑫獎活動系列，包括校園鑫馬、鑫舞、鑫繪、鑫曲及鑫動等，旨在提供一個讓年輕人可以展示自我才華的舞台。泰舍集團楊岳修董事長與泰元國際朱婉卿董事長均表示，他們希望能夠從多方面支援年輕人的夢想，助力他們在公益活動中盡展所長。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
23歲重機妹被砍30刀！　家屬怨：被打才分手
開車地獄影片曝！女過馬路闖紅燈倒地　休旅急閃險輾過她
16：00全台警報響！　災防告警測試別慌
網紅夫妻「每年曬婚紗照」放閃！老公卻玩超大　她直擊傻眼了
又多一組選總統！　他搶第一登記連署
iPhone 15 Pro Max「一支5萬誰買？」內行喊1
重機爭取停機車格！　結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林頒發「關雲長-特色獎」　表揚優良長照機構

台西獨居長者與幼兒同樂中秋　手作月餅圓滿祝福

台南11大軍系團體首度合體　力挺陳以信選立委

璀璨青奧前哨站！中正盃全國街舞盛會　泰舍集團打造黃金評審陣容

味全龍斗六主場迎戰中信兄弟　張麗善開球：培育更多體育人才

雲林詔安客家文化節　 9／23-10／23熱鬧展現客家傳統特色

「112年南島影展」秀泰影城登場　9月起至11月雙週末免費入場

縣府地政處進駐台東市公所　增設地籍謄本快速櫃台

廣達游於藝「光影巴洛克」15校巡迴　今虎科大首站展出

老婆破羊水快生了！夫急攔警車開道　15公里12分鐘就抵達

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

翻兒子相簿全是女同學合照　爸連滑15張：去學校幹嘛？

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

雲林頒發「關雲長-特色獎」　表揚優良長照機構

台西獨居長者與幼兒同樂中秋　手作月餅圓滿祝福

台南11大軍系團體首度合體　力挺陳以信選立委

璀璨青奧前哨站！中正盃全國街舞盛會　泰舍集團打造黃金評審陣容

味全龍斗六主場迎戰中信兄弟　張麗善開球：培育更多體育人才

雲林詔安客家文化節　 9／23-10／23熱鬧展現客家傳統特色

「112年南島影展」秀泰影城登場　9月起至11月雙週末免費入場

縣府地政處進駐台東市公所　增設地籍謄本快速櫃台

廣達游於藝「光影巴洛克」15校巡迴　今虎科大首站展出

老婆破羊水快生了！夫急攔警車開道　15公里12分鐘就抵達

暴打女友害頸骨骨折、臉部瘀青　NBA火箭主控KPJ下場出爐

台塑新智能砸2.2億元　研發全固態鋰電池

快訊／高雄旗津船舶火警　受困人數不明！警消發現2人搶救中

台人到日本打造最新豪華露營！躺床看富士山　獨享桑拿、露天浴池

雲林頒發「關雲長-特色獎」　表揚優良長照機構

台西獨居長者與幼兒同樂中秋　手作月餅圓滿祝福

王柏融戰歐力士板凳待命　吳念庭二軍先發選保送

巴西進口蛋疑標錯日期　高市國民黨告台農公司詐欺

救房市兼留人才　瀋陽鼓勵在校生買房引爭議

下架巴西蛋是農業部的！台農蛋品董座嘆：幫忙洗蛋反成冤大頭

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

地方熱門新聞

桃園水晶晶影音行銷　泰國觀光大使朱碧石嗨玩

失業三年58歲女　透過體驗徵才重返職場

魚塭水道淤積影響引水

不法侵害金額認定　屏東地檢與林務分署建立平台

輔具「副木」保護受傷組織避免二度傷害

普渡宴吃流水席！舞者繼續跳

老婆破羊水快生了！夫急攔警車開道

台中「環山吊橋」完工啟用

南消第五大隊參加心肌梗塞搶救大賽獲優等

新北市中和土地公文化祭開跑！　邀民眾吃喝玩樂歡度中秋

嘉義暴雨狂下！火車站變漂漂河

秋節敬軍　桃園市議會感謝國軍保家衛國辛勞

台南北區自小客車右切加油站擊落機車

台電台南區處「清除孑孓行動日」大掃除

更多熱門

相關新聞

2023中正盃街舞賽將登場　泰舍集團力挺選手奧運奪牌

2023中正盃街舞賽將登場　泰舍集團力挺選手奧運奪牌

大家舞起來！廣受年輕人歡迎的第三屆中正盃全國運動舞蹈街舞錦標賽將於11月4日(六)、5日(日)在新北市平溪龍華書院登場。因明年巴黎奧運將霹靂舞列為比賽項目，讓本屆的中正盃街舞賽備受矚目，為迎接2026年青奧代表台灣為國爭光的選手誕生，一直投入年輕人公益的泰舍集團特別贊助本活動，助攻培訓霹靂舞選手奧運奪牌。

第七屆日出之城街舞賽落幕　黃禹豪二連霸

第七屆日出之城街舞賽落幕　黃禹豪二連霸

台中警分局長上白冰冰節目　邀觀眾共同打擊犯罪

台中警分局長上白冰冰節目　邀觀眾共同打擊犯罪

中警反毒反詐欺全國街舞賽　46組決選連跳7hrs

中警反毒反詐欺全國街舞賽　46組決選連跳7hrs

「雲林國際街舞盛典」7/29登場

「雲林國際街舞盛典」7/29登場

關鍵字：

街舞

讀者迴響

熱門新聞

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

好市多氣泡水有「塑膠物」　食藥署證實已下架

9月下旬「超強運三生肖」

快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　前妻李靚蕾發聲了！

男闖超商砍前女友　鄰居聞呼救聲拿高爾夫球桿救援

即／iPhone 15價格出爐！最低2萬5584元

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面