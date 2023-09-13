璀璨青奧前哨站！中正盃全國街舞盛會　泰舍集團打造黃金評審陣容

▲楊董（右二）跟校園鑫馬大使合照。（圖／泰舍集團）

記者莊智勝／台北報導

全國矚目的第三屆中正盃全國運動舞蹈街舞錦標賽即將在新北市平溪龍華書院華麗揭幕。本屆評審團有具奧運評審資格及國家級裁判，如評審長中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜，還有受邀參加紅遍兩岸節目《這就是街舞》帶領學員拿下各項冠軍的舞者古慶瑀。贊助此次活動泰舍集團/泰元國際表示，此次中正盃不僅列入青奧積分，更匯聚了一流的評審陣容，彰顯賽事的專業及重要性。

此屆評審團成員星光熠熠，除了李奕釜與古慶瑀外，更有前原子少年網紅范范、《這就是街舞》的亞軍田一德、熱門編舞師田晉瑜與哈利，以及國際知名舞者TBC 黃柏青、HRC 林剛一、WDSF 霹靂國際A級裁判劉志強 CHOCO LIU、加拿大霹靂舞大師Dyzee、及House of Akuma的創始人Akuma Diva徐百川等，共同擔任評審，為比賽增添了更多的星光與專業度。

此次比賽評審長李奕釜曾任阿根廷布宜諾斯艾利斯首次霹靂舞青年奧運教練，39歲的他舞齡逾23年。小時候看L.A.Boyz跳舞及五燈獎選手比舞技，引發他學舞的興趣，直到高中同學學跳舞後傳授他技巧，他每天在教室走廊自學練習，當時就讀的高中校方看他這麼認真，讓他創熱舞社，至今仍蓬勃發展。

▲李奕釜擔任Taipei Bboy City World Fianl裁判形象照。（圖／李奕釜提供）

問李奕釜跳街舞至今什麼令他最難忘，他想了想，「每件事都刻骨銘心。」他說，堅持的信念就是「讓大家用仰慕的眼光看待我們跳舞的人。」而不是當配角被晾在一邊，如今霹靂舞變成奧運項目，跳舞並非不務正業，是能夠前進奧運為國爭光的運動選手。

38歲、舞齡逾22年的古慶瑀，本身是城市科大演藝事業系教授，也擔任臺灣街舞藝術協會副理事長，教授學生遍及國內外達上千人。不顧家人反對仍堅持自己的街舞夢，縱使遭遇練舞受重傷，導致中斷6年無法跳舞仍不放棄。面對這些挫折，他強調，學生們對街舞的愛與狂熱是他的動力。

古慶瑀說，致力推動街舞文化，如今霹靂舞跳進奧運，他使命感更強烈，1個12歲的學生跟他說：「你們會老，我會長大。」使他悟及，要好好打造台灣街舞平台與世界接軌，讓後輩持續在街舞界發光發熱。

主辦單位中華民國街舞運動協會表示，邀請具國際裁判資格擔任本屆霹靂舞甄試指定賽裁判，以及甄試指定賽首次作為青奧國手選拔加分賽，可讓全國各地好手互相切磋，為青奧提前做準備。

泰舍集團以追求環保永續與身心健康為經營理念，這完全呼應了街舞賽事中追求身心靈平衡的評分標準。該集團旗下的五鑫獎活動系列，包括校園鑫馬、鑫舞、鑫繪、鑫曲及鑫動等，旨在提供一個讓年輕人可以展示自我才華的舞台。泰舍集團楊岳修董事長與泰元國際朱婉卿董事長均表示，他們希望能夠從多方面支援年輕人的夢想，助力他們在公益活動中盡展所長。