中警反毒反詐欺全國街舞賽　46組決選馬拉松連跳7hrs

▲▼台中警方舉辦反毒反詐欺全國街舞比賽，46組決選隊伍馬拉松式連跳7小時，吸引上萬人到場欣賞。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局22日舉辦全國性創意舞蹈比賽，在暑假期間向青年學子宣導反毒反詐欺反霸凌，日前從台北和高雄的1百多組初賽隊伍中選出46組決賽，昨天從下午3點馬拉松式的跳到晚上10點，吸引上萬人到場欣賞，警察局長李文章表示，警方之所以能舉辦這麼大型活動，就表示台中市治安平穩，希望藉由街舞、KPOP流行音樂，呼籲青少年從事正當休閒，認識詐欺避免被害。

台中市警察局與財團法人翔谷慈善基金會昨天合辦「反詐欺反毒反霸凌創意舞蹈比賽- KINGDOM OF STREET」活動，46組決選隊伍一起比創意、比熱情、秀舞技，還請來3名外籍評審，分別是韓國的ONNY SEOJUNG、KING LILIAN和菲律賓的JUNHO LEE，和國內知名舞蹈、編舞老師進行評審。

活動先由台中在地中信兄弟啦啦隊女孩替參賽隊伍加油打氣，並分送汽水給現場民眾，開場舞蹈由平均年齡9歲、來自屏東僅成軍1年的「藝顆樹」所表演的「反詐欺、反霸凌」揭開序幕。

這次「KINGDOM OF STREET青春愛分享」舞蹈分成KPOP和街舞組，分別有兒童少年組、學生組及社會組，外加「反毒手勢舞」人氣獎，活動邀請到原子少年擔任宣導大使，原子少年也創作和拍攝歌曲「DUMMY」，呼籲學生們以堅定意志對抗毒品和詐欺等各種誘惑。

局長李文章表示，台中警察在治安、交通上全力投入所付出的汗水和努力，跟現場每個參賽者一樣，而警察局能舉辦這種大型活動，就是在治安平穩之下才有餘裕舉辦，台中市的犯罪數是六都人口比例最低的城市，日後會持續打造最宜居的生活環境。