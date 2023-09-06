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2023中正盃街舞賽將登場　泰舍集團力挺選手奧運奪牌

▲▼去年花蓮第二屆中正盃街舞錦標賽-霹靂舞BATTLE 邀請賽。（圖／中華民國街舞運動協會提供）

▲去年花蓮第二屆中正盃街舞錦標賽-霹靂舞BATTLE 邀請賽。（圖／中華民國街舞運動協會提供）

記者莊智勝／綜合報導

大家舞起來！廣受年輕人歡迎的第三屆中正盃全國運動舞蹈街舞錦標賽將於11月4日(六)、5日(日)在新北市平溪龍華書院登場。因明年巴黎奧運將霹靂舞列為比賽項目，讓本屆的中正盃街舞賽備受矚目，為迎接2026年青奧代表台灣為國爭光的選手誕生，一直投入年輕人公益的泰舍集團特別贊助本活動，助攻培訓霹靂舞選手奧運奪牌。

中正盃全國街舞錦標賽為體育署核可唯一霹靂舞甄試指定賽事，今年起試辦列入國手積分額外加分，成為中華民國體育運動舞蹈總會舉辦的4場國手積分賽外，額外加分賽事。且在中華民國街舞運動協會與各級學校努力下，提供獎勵入學有城市科大、黎明技術學院、莊敬高職、青年高中、育達高中、泰北高中等校，提供獎學金最高達10萬元。

此外，評審團也大有來頭，邀請前原子少年網紅范范、這就是街舞亞軍田一德、築夢者 田晉瑜/哈利、TBC 黃柏青、HRC 林剛一、WDSF 霹靂國際A級裁判劉志強 CHOCO LIU、來自加拿大霹靂舞大師 Dyzee、House of akuma - Akuma Diva徐百川等眾多知名舞蹈老師擔任賽事評審，評審長由曾擔任阿根廷布宜諾斯艾利斯首次霹靂舞青年奧運教練，現任中華舞總霹靂舞委員會主委李奕釜擔任。評審們將針對選手的舞蹈技巧、肢體動作、舞蹈編排等不同面向提供犀利見解並親身示範，一同切磋舞藝。

中華民國街舞運動協會理事長沈智慧表示，中正盃全國運動街舞標賽已邁入第三屆感謝各界支持，除舉辦霹靂舞甄試項目外規劃公開賽事，每年邀請各級學校共同參與並提供優勝選手入學獎勵，本會將繼續推動街舞成為正式體育項目之一，讓愛跳街舞的學生有敘獎加分機會及多元升學管道。

中華民國街舞運動協會副理事長、泰元國際董事長朱婉卿表示，做公益不是要做企業想做的公益，是要做年輕人想要的公益，推動街舞的運動風氣，希望幫助年輕人前進青奧。

本次比賽11月4日、5日兩天在龍華書院（新北市平溪區柴橋坑88 號）舉行，除中正盃霹靂舞比賽外，活動「平溪永續文化盛宴」的核心正是泰舍泰元企業理念，分別為環保永續、公益、文化、科技，將包含「藝起玩市集」有環保diy、蔬食、種樹碳排；也做公益，將盈餘捐中華至善協會，還有永續天燈、鑫曲獎、鑫舞獎元素等；也有科技面，如AR APP、贈送NFT及集點闖關活動等。

泰舍集團董事長楊岳修長年做公益，關注老人及年輕人。由於霹靂舞深受年輕人歡迎，為幫助孩子圓夢步入奧運殿堂，特贊助本活動，除希望本屆比賽選出可培訓前進2026年青奧的種子選手外。還將規劃成立培選選手的選手村，讓選入們入住受訓，讓他們無後顧之憂。

楊董事長傾心做公益，緣自42 歲時曾向地藏菩薩發願，承諾這一生所賺取 的財富將全部投入公益事業。這個承諾，不僅不是虛言，而是真摯且堅定的決心。泰舍實業成立了免費教學平台，讓學生們免費上課，但希望這些學員以日行一善來回饋當作學費。目前已有超過二十萬人次受益於此。此外，針對國中國小的學生，只要改變壞習慣，便能獲得獎學金和獎狀，截至目前，受獎學生已逾萬人。

另外，還有校園鑫馬獎是專為大專院校的學生設立，他們鼓勵學生以善孝愛為主題製作微電影作品。第一屆已吸引了91所大專院校的853部作品參賽，今年的第二屆更增加高中組的組別。得獎的學生可以獲得獎狀、參與推廣的校園大使、特使也頒發聘書，更擁有了可以助力未來就學或就業的利器。

▼泰舍集團董事長楊岳修董事長出席校園鑫馬獎活動。（圖／泰舍集團提供）

▲▼去年花蓮第二屆中正盃街舞錦標賽-霹靂舞BATTLE 邀請賽。（圖／中華民國街舞運動協會提供）

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