第七屆日出之城街舞賽落幕　黃禹豪舞技超群二連霸

▲KEEP DANCE STUDIO第七屆日出之城街舞賽，29日晚間在台東市南京路市民廣場登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

KEEP DANCE STUDIO日出之城 Freestyle Battle Vol.7街舞大賽，29日晚間在台東市南京路市民廣場活力登場，共計121位來自全國各地年輕舞者，經過第一階段海選後一輪又一輪的考驗，由來自高雄黃禹豪舞藝超群二連霸奪冠，獲5000元獎金及獎盃一座，台東在地子弟Acai獲亞軍。

KEEP DANCE STUDIO日出之城 Freestyle Battle Vol.7街舞大賽於29日下午4點熱力展開，121位報名參賽選手第一階段每人每ROUND 45秒海選取32強，隨後經5輪海選、對決後，由來自高雄的黃禹豪舞藝超群二連霸奪冠，獲5000元獎金及獎盃一座，台東在地子弟Acai奪得亞軍，獲得1000元獎金及獎盃一座。

KEEP DANCE STUDIO是2016年蔡仁豪所成立的台東街舞教室，致力於帶動地方舞蹈文化。習舞、教舞多年的蔡仁豪想為台東舉辦在地舞蹈比賽，讓台東青年有機會與外縣市舞者觀摩交流，街舞比賽有專業評審老師、DJ以及攝影師，蔡仁豪期望以舞蹈比賽在台東搭建交流舞蹈平台，讓學舞的台東子弟，彼此欣賞學習。

縣長饒慶鈴表示，首先恭喜蔡仁豪兄弟參加法國街舞盛事Next Urban Legend奪得佳績，為台灣及台東之光，KEEP DANCE STUDIO今年邁入第7屆，從第1屆就大力支持，擔任議長時也曾舉辦街舞盃街賽，今天看到不少熟面孔及新夥伴，希望明年大家相互邀約志同道合的舞者，把規模再擴大。