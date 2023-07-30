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社會 社會焦點 保障人權

台中警上白冰冰節目飆舞　分局長邀觀眾共同打擊犯罪

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市第一警分局員警受邀參與藝人白冰冰節目。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第一警分局大誠分駐所警員高銘聲，是分局內的街舞高手，近日與分局長吳燕山受邀錄製藝人白冰冰中視節目，透過表演及參與短劇演出，宣導觀眾加入「打詐國家隊」共同打擊詐騙犯罪，提供「防詐3C原則」，提升自我反詐、防詐與識詐能力，宣導活動預訂於8月5日播出。

第一警分局長吳燕山表示，高銘聲年初曾以拿手的街舞技能，結合轄區特色，自拍自導製作警察治安行銷宣導短片，一播映即獲得市民廣大回響，精彩的演出也讓綜藝大姊大白冰冰非常讚賞，特別邀請高員到節目中再次展現高超舞技，藉以宣傳青春專案、反詐騙及「少年英雄聯盟」，為青年族群於暑假中提供便利多元的平臺及多種專業領域的服務，幫助青少年提高自信心和發展潛能。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼台中市第一警分局長吳燕山（右2），率領同仁錄製中視節目，宣導打擊犯罪。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

吳燕山說，藉由此次參與節目演出，要讓民眾了解詐騙集團猖獗的詐騙行為，需即時建立市民的反詐應變力，警政署所製作百工百業、頭家反詐開講系列宣導短片，於大街小巷、公司行號與廣電媒體播放加深民眾反詐觀念。務必謹記防詐3C原則：保持冷靜(Calm down)、事事查證（Check it out）遇可疑狀態即時撥打165專線（Call 165），持續與市民朋友一起關注詐騙議題。

吳燕山呼籲，適逢暑假到來，青少年朋友切莫因為好奇或聽信他人言詞誘惑而接觸新興毒品，也勿因一時貪戀而加入幫派組織或擔任詐欺車手等工作身陷囹圄；網路無遠弗屆，使用網路提高安全意識，為保護私人隱私不隨意轉傳不雅私密影像畫面。特別提醒青少年朋友，深夜勿留連不良場所以免落入犯罪陷阱。也希望家長與我們一起關注青少年族群的身心發展，透過「少年英雄聯盟」整合平台給予學子們正確法律觀念，鼓勵積極參與正當健康休閒活動，遠離不法犯罪情事。

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