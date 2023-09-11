老師傅推銷按摩　善心女體驗慘遭搓揉私處！狂奔到超商求救

▲女子自稱善心捧場國術館年長老闆按摩服務卻遭猥褻非禮。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

在北市1處地下街商場經營國術館的林姓男子，去年（2022年）邀1位路過女子體驗按摩服務，女方認為林男看似年長忠厚，抱著做善事念頭試試看，卻遭林男強搓胸部與私處，嚇得逃進超商躲避林男尾隨，提告反被林男指稱想賴帳800元按摩費，台北地院審結認為女方指述始終一致、林男翻供還推稱警方筆錄記錯，依強制猥褻罪判林男10月徒刑，可上訴。

判決指出，林男在1處捷運站地下街商場獨資經營國術館，去年5月14日傍晚5點多，林男在店門前拉客，向路過的本案被害人打廣告，女方原本是到附近算鳥卦，見林男自己開店、看似年長忠厚，加上林男說可先免費體驗3分鐘、滿意再付錢繼續按摩，女方答應試試看林男按摩肩頸和背部的服務。

不料女方仰躺按摩床上，遭林男掀衣半褪外褲，用手大力搓揉胸部與私處，本身有按摩經驗的女方痛得說不要，但林男不停手，女方腦筋一片空白，感覺林男動作越來越過分，趕緊推開林男穿好衣褲逃出去，滑手機向男友求救時，抬頭赫見林男竟站在面前，女方嚇得衝進1家超商，求店員讓她躲進倉庫，男友趕來陪她驗傷報案。

林男否認指控，強調執業10多年向來清白、從沒非禮女顧客，女方當時所穿內衣褲都沒驗出他的DNA，何況他的店面隔壁緊鄰其他店家，女方脫困沒就近求助，他懷疑女方想賴帳按摩800元才誣陷他性侵，他也沒跟蹤女方，而是打烊店面離開時，巧遇女方在附近逗留，他上前只是想女方會不會付錢給他、不付也沒關係。

北院審理時，女方說覺得林男是老人家、辛苦在工作，所以用「比較善心的心態去消費」，也不希望誤會對方，但林男碰觸私密處的舉動讓她當場傻掉、心裡一直問自己「遇到變態了嗎？我該怎麼做？」又怕喊叫呼救、若林男是神經病怎麼辦，後來與男友會合稍微安心，花了一點時間克服恐慌，當天深夜才鼓起勇氣報案。

法官審理認為，超商店員與女方男友，都證稱目睹女方極為驚恐、緊抓著男友的手寸步不離的緊張表現，且性侵被害人的反應因人而異、不應被要求都須當場呼救才算數，本案女方求助、驗傷與報警流程沒刻意拖延之處，當時衣物雖沒驗出林男DNA，但女方左乳和私處外表，都驗出至少4平方公分的泛紅傷勢，與女方描述遭林男強搓的情節吻合。

法官並指雙方初次碰面、沒有恩怨，本案按摩費僅800元，不僅很難證明女方想賴帳而誣告，且女方指述始終一致，反而林男在警詢供稱曾將手伸進女方內褲碰觸鼠蹊部按摩，被起訴後改稱全程隔衣按摩肩頸背部與肚子，還推稱警方的筆錄記錯，法官採信女方說法，依強制猥褻罪判林男10月徒刑，可上訴。

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