大直塌陷案雙號屋現龜裂居民憂　市府：會逐戶記錄鄰損狀況

▲基泰大直街工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

基泰建設施工出包造成鄰近公寓大規模傾斜坍塌，日前開放預防性撤離的民眾返家，但有人發現家裡也有龜裂、門窗疑似因變形無法關起等狀況。對此，台北市議員陳怡君13日受訪說，希望北市府就受影響民房做照片蒐證，這附近房子狀況不少。

陳怡君表示，附近民宅還是有些牆壁及建築結構龜裂狀況，希望市長、公會為這附近房子做證據蒐證並保存房屋原貌；陳說，很擔心房子龜裂情形持續惡化，雖然現在住戶陸續可以回來，「但是雙號住戶及附近住戶還是繼續龜裂，還有房子下陷」，還是回歸科學證據，希望北市府就受影響民房做照片蒐證，這附近房子狀況不少。

陳怡君表示，現在居民對於資訊要不要公開意見分歧，「他們覺得說，公開會造成恐慌，也有人擔心房價，但是也有人覺得說，現在不公開就會成為現場狀況2.0版，因為大直街傾倒住戶也是從小小裂縫始，最後到越來越嚴重，尤其未來基地還是要施工」，所以覺得要公開讓大家知道，也會來說服他們應該要公開。

陳怡君說，如果市府不繼續蒐證、拍照或紀錄，動工後越裂越大，到時候責任怎麼釐清？這也是今天要來說服居民的原因。

針對居民的疑慮，都發局長王玉芬受訪說，「目前從觀測的資料來看是安全無虞」，預計周五周六周日，會由技師進到屋內去看鄰損的情形，逐戶記錄，後續交給基泰進行修繕；若基泰不願意修繕，市府也會承擔這個修繕的責任，去幫住戶來修繕。