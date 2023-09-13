女路上遭14男綁架「押回家結婚」　悽慘尖叫路人不救還開心拍手

▲女子在街上被綁架。（圖／翻攝Instagram）

記者李振慧／綜合報導

印尼近來發生一起誇張案件，一名20歲女子走在街上時，竟然被14名男子當街擄走，押上車要「帶回家結婚」，女子雖然拼命尖叫求救，街上卻沒有人上前幫忙，被帶走時還有一群男子拍手叫好，幸好很快就被警察救出，目前已安全回到家中。

事件7日上午10時發生在西南松巴縣懷曼古拉村(Waimangura)，警方接到報案，在女子迪納西亞娜(Dinasiana Malo)被綁架4小時後，逮捕到綁架她的20歲男子尤哈尼斯(Yohanis Bili Tanggu)，與協助犯案的50歲父親與多名男子。

迪納西亞娜向警方表示，當天她計畫前往祖母家，抵達路口時同行家人突然要下車買香菸，所以她站在路邊等待，結果就突然衝出一群男子把她擄走，她事前完全不認識尤哈尼斯，也從來沒有和對方約會過。

尤哈尼斯坦承，他的父母親與迪納西亞娜的舅舅已經私自為他們2人訂下婚約，所以當天他才會遵從父親的意思，依據當地搶婚傳統，在街上擄走事前完全不知情的迪納西亞娜。

事件引發當地政府強烈譴責搶婚習俗，因為該習俗不但嚴重侮辱女性，且是侵犯人權的犯罪行為，目前警方一共逮捕了4名被告，並沒收犯案用的貨車作為證據，受害者已獲得警方保護。