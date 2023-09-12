保母把仰躺男嬰「翻身改趴睡」！　窒息掙扎20分鐘斷氣亡

▲男嬰因為被調整為趴睡，短短20分鐘內窒息身亡。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞一間托嬰中心的保母將3個月大的男嬰翻身，改成趴睡，導致男嬰缺氧窒息死亡。根據警方調查，另外一名保母發現男嬰沒有反應後，隨即替他實施心肺復甦術，並送院搶救，但仍不治身亡。

根據《中國報》報導，死亡的男嬰出生僅3個月，他的父母因為工作繁忙，因此將孩子交給托嬰中心照看。而該托嬰中心除了持有牌照的負責人外，還有另外4名保母，共5人。事發當時，包含負責人在內的3名保母在樓下照顧小孩，而另外2人則負責照顧樓上的嬰兒，包含死亡的3月大男嬰。

事件發生在11日下午2時多，當時男嬰正在嬰兒床上休息，其中一名保母便將原本仰躺的男嬰翻身改為趴睡。一開始男嬰的動作還很活躍，不斷擺動手腳，但是20分鐘後動作卻越來越小，隨後失去意識。

托嬰中心負責人與另外一名保母上樓查看嬰兒情況時，突然發現男嬰失去意識，沒有呼吸，因此立刻對他實施心肺復甦術，但仍毫無反應，於是將他送往附近醫院。

急診室醫師接手後，隨即對男嬰實施超過1個小時的心肺復甦術，但仍搶救無效身亡。事後證明，男嬰在抵達醫院前就已經斷氣死亡，因此通報警方，要求警方深入調查此案。警方11日下午4時接獲醫院通報，立刻將托嬰中心負責人與其他保母帶回警局調查。

警方透過托嬰中心的監視器發現，負責照看男嬰的保母11日下午2時曾將他翻身，大約20分鐘後男嬰的動作變小，10多分鐘後則毫無動靜。