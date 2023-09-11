8歲女看中6千元包包　下秒掏萬元霸氣買下！媽見金源傻了：有錢途

▲一名人母發現女兒竟在學校開賭盤賺入上萬元，嚇得她不知如何是好。下同，非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

不少國家明文禁止童工，因此多數中小學生的開銷都來自於爸媽給的零用錢，但馬來西亞一名零用錢只有50令吉（約新台幣340元）的8歲女童，書包裡居然出現了1550令吉（約新台幣1萬元）的鈔票，而媽媽在追問下才知道女兒竟在學校開賭盤做莊家，讓媽媽嚇得不知如何是好。

這名媽媽8月31日在Facebook粉專匿名貼文，表示自己每周都會給就讀小二的女兒50令吉的零用錢，讓女兒在學校購買食物和文具，但最近帶女兒到消費水平較高的購物商場時，女兒卻突然拿起一個書包，表示學校同學都在使用這款書包，因此她也想要擁有一個。

媽媽一看，發現書包的價格居然高達899令吉（約新台幣6160元），於是便告訴女兒可以帶她到較便宜的雜貨店去購買她喜歡的文具。豈料，媽媽話還沒說完，女兒竟說了一句，「我自己有錢」，還從書包裡拿出一堆鈔票，讓媽媽嚇傻了眼。

細數之下，媽媽發現女兒包裡的鈔票竟達1550令吉，但由於女兒一直都是花錢大手大腳的人，因此她連忙追問女兒錢從哪裡來。沒想到，女兒居然興奮地告訴媽媽，自己在學校趁著休息時間開盤做莊賭大小，因此賺入了大筆錢財。

媽媽表示，女兒就讀於國際學校，家長們收入都很高，同學每天的零用錢甚至高達100令吉（約新台幣685元），自然不排斥花點錢玩遊戲，但女兒「靠賭發財」的行為還是讓她既驚訝又氣憤，因此才上網詢問網友「我現在該怎麼做」。

貼文在網上曝光後，不少網友都對於小學生竟在學校內涉及賭博活動感到驚訝，認為這位媽媽應該及早灌輸女兒正確的金錢與價值觀，以免未來誤入歧途，但也有人開玩笑指出，女兒年僅8歲就已經懂得賺錢，「未來肯定是個有錢途的人才，你要好好栽培」、「以後說不定會有股票的tips」。