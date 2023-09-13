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限量網路預約！　中華電信iPhone 15預購下午3點開跑

▲iPhone 15。（圖／蘋果發表會）

▲iPhone 15。（圖／蘋果發表會）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果iPhone 15系列正式登場，中華電信（2412）宣布今（13）日下午3點起，開放iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max限量網路預約，活動自今日下午3點起至5點止，只有2小時，各機型皆為限量預約，額滿就會提前結束。

為寵愛果粉，中華電信同時宣布iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max於9月22日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣；此外，Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2於9月22日於上述指定銷售據點與網路門市陸續開賣，讓果粉們以最快速度購得2023蘋果新機與新錶。

iPhone 15 Pro系列新機支援Wi-Fi 6E，中華電信積極布局Wi-Fi 6E，Wi-Fi 6E除具備Wi-Fi 6的傳輸優勢，提供更大頻寬、更低延遲速率及降低干擾，大幅提升資料傳輸速度。中華電信將提供多元應用服務與費率，滿足果迷在戶外、屋內對行動及固網寬頻高速無線上網需求。

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