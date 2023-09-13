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1年義務役訓練課程曝光　參照美國訓練精神還得參加漢光演習

▲國防部2024年恢復1年期義務役。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防部2024年恢復1年期義務役。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

義務役役期將於2024年元旦恢復一年，國防部在「112年國防報告書」指出，1年期義務役採8週入伍訓加上44週部隊實務訓，前者是參照美國等國的訓練精神，著重射擊訓練、戰鬥教練等，後者則細分為駐地訓練18週、專精訓練7週、基地訓練13週、聯合演訓6週，而所謂的聯合演訓即為漢光與民安演習，目的是使官兵瞭解作戰任務與熟悉戰場環境，以達能作戰、能擔任民防任務的戰鬥兵。

根據上述國防部報告書，1年期義務役採8週新制訓練課程施訓，入伍結訓後分發部隊服役，續服44週部隊實務訓練，接受駐地、專精、基地及聯合演訓等訓練，退伍後納入後備動員編管，強化後備部隊戰力基礎。

入伍訓部分，國防部指出，每週訓練5天，每日平均8至10小時（含夜間訓練2小時），導入民間技術與科學新知，並參照美國等先進國家訓練精神訂定入伍訓練課程，著重射擊訓練、戰鬥教練、心理素質訓練、災害防救、運動科學、戰傷救護等基礎單兵職能訓練與自救課程，期末結合戰鬥教練及震撼教育實施鑑測，使其適應戰場環境與壓力，以強化基本軍事素養與單兵戰鬥職能。

▲112年國防報告書記載1年期義務役課程規劃。（圖／翻攝112年國防報告書）

▲112年國防報告書記載1年期義務役課程規劃。（圖／翻攝112年國防報告書，下同）

44週的部隊訓練，則分成駐地訓練18週、專精訓練7週、基地訓練13週、聯合演訓6週。國防部說，在駐地訓練期間，役男於部隊所在營區實施個人職務上軍事專長訓練，並針對編制武器射擊、新式武器裝備操作、國土守備任務、重要軍事與民間設施防護、民防任務、災害防救及體能戰技等項目持恆施訓。

專精訓練則依役男依不同兵科實施國土守備任務、班排戰鬥教練、組合訓練及多人操作武器（40榴彈槍、50機槍）實彈射擊等進階訓練，強化小部隊戰鬥與多人操作武器組合訓練。基地訓練則是運用各兵科（如步兵、砲兵）測考中心的訓練場地，以實彈測考方式，實施野外行軍宿營、連、營綜合戰鬥教練、各式武器（火砲）射擊訓練，並運用13週模擬器實施攻防演練，以具備執行戰備任務與聯合演習的能力。

聯合演訓則為結合作戰責任區域執行防衛作戰計畫演練，並參與漢光及民安演習（民防任務），使官兵瞭解作戰任務與熟悉戰場環境，以達能作戰、能擔任民防任務的戰鬥兵。

另外由於2024年起雖實施1年制義務役，但同時仍有4個月軍軍事訓練役，要直至2028年才會黃金交叉。國防部說，4個月軍事訓練的8週駐地訓練實施初級專長訓練、民防訓練、編制武器射擊訓練等課程。

▲▼112年國防報告書記載1年期義務役課程規劃。（圖／翻攝112年國防報告書）

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