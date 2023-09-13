民團提議1年兵役「分期付款」　國防部打臉

▲民團呼籲國防部開放「一年兵役，分期付款」。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

我國兵役恢復1年役期，預計2024年上路。民團「經濟民主連合」12日呼籲政府開放兵役「分期付款」，讓大一新生可選擇在入學前暑假完成4個月役期，剩餘役期以3個星期為一個單元，在之後的寒暑假或畢業後「分期付款」，提升服役靈活性。不過，有專家提出質疑，如此一來訓練恐缺乏連貫性。

總統蔡英文去年底宣布兵役重大改革，義務役將從現行4個月恢復1年。今年6月21日，教育部也公布配套方案，開放2023年9月起入學的大一新生可向校方申請彈性修業方案，讓自身學業可濃縮至3年內完成，同時在大學4年內服完兵役。

經濟民主連合呼籲，國防部應兼採「一年役期，分期付款」，讓大一新生可選擇於入學前的暑假完成4個月訓練，並將剩餘役期以3個星期為一單元，在寒暑假期間或畢業後「分期付款」，好讓役男可以更兼顧學業、兵役、進修及職場的彈性需求。

台灣公民陣線活動部主任羅宜表示，不反對教育部當前所提出的方案，但目前的方案仍硬性規定役男需連續服完一年期的兵役，而不考慮經民連提出的「一年役期，分期付款」多元方案，只要求大學修業彈性配合兵役，完全排除兵役彈性配合大學修業，相當可惜。

▲經民連提議1年兵役「分期付款」，讓役男彈性服役。（圖／翻攝自臉書／經濟民主連合）

不過，根據《TVBS新聞網》報導，軍事專家施孝瑋認為，訓練的連貫性與兵役有效性息息相關，若役男太久沒有回歸部隊，可能忘記先前訓練內容。

對此，國防部資源司人力資源處處長董紹明少將回應，依據兵役法第16條規定，役男服役一年後期滿退伍，所以目前並沒有讓役男「分階段服役」的規劃。