海陸兒營內輕生！父今營外欲自焚遭阻　陸戰隊：軍方會照顧好他們

▲鄭姓中尉的父親12日下午在營區前潑汽油揚言自焚。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者蘇晏男／台北報導

海軍陸戰隊日前一名23歲鄭姓男中尉陳屍營內，其家屬質疑軍方不當對待鄭男以致輕生。鄭男父親今（12日）下午2時許，突出現陸戰隊營區大門前，揚言潑汽油點火自焚，所幸大門口衛兵及時發現並制止。對此，陸戰隊表示，鄭父12日因情緒激動做出激烈舉動，幸好及時處置才避免發生憾事，軍方會照顧好鄭男的父母，讓其走出傷痛。

鄭姓中尉服役於高雄林園的海軍陸戰隊99旅子儀營區，然9月5日早卻被發現陳屍在兵舍後方的榕樹下，讓接獲噩耗的家屬無法置信。鄭男的阿姨表示，鄭男4日才打求救電話給鄭母，說連長跟軍方一直在逼他，且事發後還沒保留現場亂動遺體，將告軍方集體謀殺。

軍方已強調若有涉及不當管教，會依法送辦相關人，絕不寬貸，而國防部長邱國正6日也當面向鄭男家屬的致歉，然這些舉措，仍無法彌平家屬心中的痛跟質疑。不料，鄭男父親12日下午出現在子儀營區大門前，揚言潑汽油點火自焚，所幸大門口衛兵及時發現，上前制止。由於鄭父情緒激動，軍方和警方人員隨即將他送往國軍高雄總醫院救治中。

對此，海軍陸戰隊指揮部發言人洪聖輝表示，軍方不捨鄭姓中尉的死，必全力協助家屬治喪、申請撫卹，但因申請需時間，他無法給承諾。而鄭父12日因情緒激動做出激烈舉動，所幸及時處置才免於發生憾事，軍方會照顧好鄭男的父母，讓其走出傷痛。

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