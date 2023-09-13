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美國防部最新戰略文件　視中國為網路主要挑戰

▲美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

▲美國國防部將中國視為網路空間的主要威脅。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓12日專電

美國國防部今天公布網路安全戰略文件，文件汲取俄羅斯入侵烏克蘭的教訓，規劃未來國防網路安全，並將中國視為五角大廈在網路領域的主要挑戰，認為俄羅斯在網路空間構成重大威脅。

美國國防部在今年5月向國會遞交2023年網路戰略文件，並在今天公布非機密摘要。這份網路戰略文件是五角大廈第4份網路戰略文件，作為未來在網路安全戰略方面的基本方針。

負責網絡安全政策的美國國防部副助理部長歐陽沅（Mieke Eoyang）在媒體簡報中表示，文件確定中華人民共和國為美國國防部在網路領域的主要挑戰，並認識到俄羅斯在網路空間構成的重大威脅。文件也指出來自中國、伊朗、跨國犯罪組織的其他持續威脅，包括勒索軟體、網路盜竊與駭客等。

這份文件要求美國國防部在捍衛國家、準備打贏國家戰爭、與盟友和夥伴共同保護網路領域，以及在網路空間建立持久優勢4大方向努力，以因應當前與未來的網路威脅。

歐陽沅指出，這份文件有對俄羅斯入侵烏克蘭的密切觀察。這場衝突展現綜合網路能力與其他作戰能力的重要性，網路與其他力量搭配使用效果最佳，單獨使用的效能可能有限。

文件在談到中國時指出，中國尋求網路空間優勢，以成為具有相應政治、軍事與經濟影響力的超級大國。透過對電信、商業軟硬體設備與網路安全行業擁有相當市場占有率的企業，進行有效的國家控制，中國試圖形塑全球科技生態系統。

文件指出，諸國構成廣泛且普遍的網路間諜威脅，經常對美國與其盟友和合作夥伴進行惡意網路活動，竊取機密並破壞國防工業基地（DIB），以削弱美國軍事優勢，並對居住在其境外的個人，包括認為是國家敵人的美國公民進行網路入侵與監視。

文件指出，這種惡意網路活動為中國的戰爭準備提供訊息，中國的勝利理論仰賴於使用網路手段削弱聯合部隊與美國盟國和合作夥伴的作戰能力。為實現這一目標，中國進行軍事現代化與重組。

一旦發生衝突，文件指出，中國可能打算對美國本土發動破壞性網路攻擊，以阻礙軍事動員、製造混亂、轉移注意力與資源，還可能尋求破壞使聯合部隊在戰爭中投放力量的關鍵網路。

歐陽沅指出，這項戰略文件致力於建設全球盟友與合作夥伴的網路能力，以提高針對網路攻擊的集體抵禦能力。面對對手不斷試圖破壞合作夥伴能力，加強盟友和合作夥伴網路防衛符合美國利益。

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