柯文哲酸選舉比不上民進黨　陳佩琪：暗黑手法終會被反噬

▲柯文哲、陳佩琪夫婦。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近日因子弟兵新竹市長高虹安爭議不斷也捲入風波，加上基泰建設案在台北市施工造成周圍民宅崩塌，也讓曾任台北市長的他遭到批評，面對民進黨連番攻擊，柯文哲的妻子陳佩琪表示，先生說他著實佩服民進黨的選舉功力，自己根本比不上，差人家太多，「我都安慰他說：『 損人不利己的暗黑手法， 終究會被人民反噬的，加油，撐下去，你會贏！』」

陳佩琪說，先生曾跟她說天底下沒有一場戰役是靠防守打贏的，但現今對手實在太可怕了，像她2014年講過的東西現在再講，都被說是說謊、造假，要是不回應，人家黑更兇，所以這次她想說個故事。

陳佩琪表示，美國某小州一個風雪交加的冬天夜晚， 一個單親爸爸突然接到分居中妻子的來電， 說他們患有先天性心臟病的小孩cynosis (blue) spell 發作， 被緊急送到醫院， 醫生評估說要緊急開刀，不然小命不保，醫院已經聯絡專精這方面的外科醫師前來處理， 妻子希望他能立刻趕到醫院探視。

陳佩琪說，爸爸很疼小孩， 但最近孩子是被分配到妻子那裡照顧，他著急有如熱鍋上的螞蟻， 但望著庭院裡的車子，早上就發不動了，傍晚的一場大雪，車子幾乎被雪滅頂，該怎麼去醫院呢？情急之下，靈機一動， 跑到廚房拿了把刀子，將刀子藏在懷裡 ，冒著大雪衝到街頭揮手攔車，果不久，一輛車子緩緩駛來， 駕駛搖下車窗問他有什麼需要幫忙的地方，這是一名看起來頗為紳士的駕駛，這時心急的爸爸鼓起勇氣，大喊一聲這是搶劫 ，並拿出懷中預藏的刀子， 用力揮舞著要車子。這位父親開著劫來的車子瘋狂地趕到醫院探視小孩，他慌忙問護士，「不是該送去開刀嗎？ 醫師還沒來嗎？」結果醫生就是他剛剛劫車的駕駛。

陳佩琪透露，先生承認2014年和民進黨一起打選戰輕鬆多了，這個黨平日執政不怎麼樣，但只要選舉一到， 所有身上的細胞都活過來了，要挖人家隱私，要寫罵人文宣，精準又到位，一聲令下，智庫寫手迅速產出暗黑文宣，晚上立刻發包給網軍、名嘴、側翼、綠媒上架一輪猛攻， 他反諷地直搖頭說差人家太多了，但暗黑手法終究會被人民反噬的。