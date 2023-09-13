民眾黨要「第三方合作」掃黑　他分析柯文哲新發明：黨內控機制失靈

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨近期不斷被翻出黨籍幹部黑底染黃爭議，衝擊黨主席柯文哲選情，柯文哲13日將對外召開記者會，宣布會與「勤業眾信」合作，成立外部第三方平台，可讓黨員透過匿名方式，檢舉有不法行為的黨職人員。民進黨立委林俊憲12日讚嘆，堂主找來第三方掃黑，等於變相證明黨內控機制完全失靈，第三方支付聽過、第三方責任險也聽過，「第三方掃黑」這倒是新奇！

林俊憲指出，近來民眾堂江湖人士越來越多，於是堂主提出了一種新奇的方法，要找外部的第三方公證單位建立平台，讓黨員可以匿名檢舉給他們，「此時我又不得不佩服起堂主高達157的智慧，為什麼？因為這不只是單純事務外包，連責任也外包出去了啊！」

林俊憲表示，在民事行為上，找第三方來參與並不罕見，之所以兩造會需要第三方介入，主因就是缺乏足夠信任，才會從外部找跟雙方沒有直接利害關係者替他們經手或提供證明。所以一個社團內部還需要找第三方來協調彼此的關係，只證明一件事：大仔信不過堂口，堂口也信不過大仔。

林俊憲指出，堂主找來第三方掃黑，等於變相證明黨內控機制完全失靈，自己控制不了自己的黨，需要引入外部勢力平亂，堂主什麼都不清楚、不知道，無法解決，「而且他是不是忘了自己曾說過一句話：什麼都不知道的人可以去做什麼？後面實在太難聽我就不引用了，資深柯學家一定都知道。」

林俊憲表示，總之堂主就要開記者會宣布細節了，到時再來看看，是不是跟口罩販賣機、鞦韆計時器、行動派出所一樣「有效」，搞不好可以一起列入「柯學四大發明」造福世人也說不定。