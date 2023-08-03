雲嘉南532門產投課程招生　餐飲缺工職缺看過來！

▲為提升在職訓練課程辦訓品質及推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，3日在台灣中油嘉義訓練所舉辦說明會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升在職訓練課程辦訓品質及推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，3日在台灣中油嘉義訓練所舉辦說明會，廣邀雲嘉南地區參與「產業人才投資方案」的84家辦訓團體參與。

下半年訓練課程也已上網公告，提醒在職勞工朋友別忘了每人每3年有7萬額度補助可申請；另會中也特別介紹「疫後改善缺工擴大就業方案」，在嘉義地區已有王品餐飲集團等企業合計開出72個餐飲類職缺，歡迎待業中民眾可向嘉義就業中心進一步洽詢。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，產業瞬息萬變，鼓勵在職勞工不斷投資、精進自己，保持職場競爭力並累進個人的人力資本，勞動部為幫助15歲以上的在職勞工有學習第二專長的機會，推出產投訓練課程，由政府補助8成訓練費用，若符合中高齡、身心障礙等特定對象身分，還可享全額補助，每位勞工每3年可補助7萬元，雲嘉南地區下半年課程也已公告於「在職訓練網」，共計上架532個班次，預計可提供12,108個訓練人次！。

說明會的另一個重點，則是向參與的訓練單位宣傳勞動部近期推動的「疫後改善缺工擴大就業方案」，現已鎖定旅宿業、餐飲業及航空地勤業提供專案職缺媒合，失業勞工經就服機構媒合就業滿30日以上，即可獲得就業獎勵，例如餐飲業專案缺工職缺可請領每月6000至10000元不等的獎勵，最長可領12個月，嘉義地區近期已邀約包括王品餐飲集團(西堤、陶板屋等)、瓦城、順億鮪魚專賣店、挺益調養餐等企業，開出大廳見習襄理、內外場正職人員、廚房助理等72個餐飲類職缺，正職起薪皆有32K起跳，待業中或有轉職需求的民眾不妨把握機會！

今日的說明會中除感謝訓練單位的用心辦訓，也詳細解說工作業務及在職訓練資訊管理系統的操作流程跟注意事項，希望共同讓辦訓品質更完善便利、嘉惠更多在職勞工朋友，對產投課程或是疫後缺工職缺有興趣的民眾，可上台灣就業通網站查詢相關訊息，或撥06-6985945向雲嘉南分署洽詢。