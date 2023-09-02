父兄身障母又罹癌！台大醫學生險輟學　「微笑女孩」幸遇貴人

▲台大醫學系二年級學生劉玉華險些因家中變故而輟學，所幸遇上嘉義市嘉邑行善團雪中送炭，讓她能繼續課業。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

台大醫學系二年級學生劉玉華家境困難，其母親為印尼人，父親則為身障人士，哥哥天生罹患智能障礙與心臟疾病，劉母今年初又罹患癌症，龐大壓力讓她插電輟學，所幸嘉義市嘉邑行善團及時給予協助並頒發獎學金，劉玉華也親自向刑事團理事長徐文志，感謝他們幫助自己繼續學業。

據了解，劉玉華家境十分辛苦，其66歲父親身體欠佳、長期臥床，母親則來自印尼偏鄉、從小失學，其兄長也患有先天性智能障礙及心臟疾病，家中經濟主要依靠母親打零工和政府津貼勉強維生，但她並沒有因家中困境而怨天尤人，臉上永遠帶著天使般的笑容。

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而劉玉華自稱是「沒有傘的小孩」，還曾參加志工團到泰北偏鄉服務，她更秉持著「不抱怨自身環境，且憑本事改變環境」的信念，去年靠著自己的努力考取台大醫學系，卻險因家中變故而放棄學業。

今年初，劉母被診斷出罹患癌症，龐大的醫療和看護費壓的劉玉華喘不過氣，更難以兼顧學業，一度幾乎輟學，所幸嘉邑行善團發現後即時幫助，頒發超額獎學金，讓她能繼續完成當醫生的夢想。

劉玉華對行善團的幫助感激不已，承諾未來會秉持信念及善心，將自己收到的愛及溫暖繼續傳遞世界每個角落，並成為一位有溫度的醫者。

嘉邑行善團理事長徐文志表示，行善團辦理「善因種子」獎助金的理念是為扶助弱勢家庭優秀在學子女，不因經濟弱勢而放棄學業及夢想，而玉華的努力向學及樂觀進取，讓人敬佩，很高興行善團能陪伴及幫助她渡過困頓的日子，期盼她在未來有能力之餘，能夠回饋社會。

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