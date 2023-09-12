傳郭台銘副手搭「外資天后陳嫦芬」　本人否認：謝謝！不是我

▲郭台銘參訪南機場夜市。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中選會即將在明13日起正式受理申請為總統選舉被連署人，宣布要展開連署的鴻海創辦人郭台銘，依法須同時提出副總統人選，然而對於副手人選，郭陣營口風非常緊，今（12）日卻又傳出人選就是外資天后、現任台大財金系教授陳嫦芬，不過對於「銘芬配」，郭辦回應「不清楚，不回應」。稍晚，陳嫦芬本人也否認了，「謝謝，不是我喔！」

陳嫦芬雖然在政壇名聲不響，但在金融業卻是知名人物。曾任瑞士銀行集團投資銀行亞太區副董事長、雷曼兄弟亞太區副總裁等職，曾被成為「台灣外資界四大天后」之一。除了教職，陳嫦芬近年專注在華人職場教育，以及兩岸創業家教練顧問等服務事業，更因機緣巧合救了前副總統連戰一命，被連方瑀形容「有如天使般的救命恩人」。

事實上，陳嫦芬與郭台銘頗有淵源，曾經擔任鴻海集團富智康人工互聯網的顧問，與郭台銘私交甚篤。

不過，郭台銘今晚走訪南機場夜市受訪時，仍對副手人選保密到家，僅說就剩兩天了，13、14日就會正式公佈，確實副手為女性，但傳出的名字一概不承認，會依照中選會、政府法令辦理；對於「銘芬配」，陳嫦芬本人也否認了，「謝謝，不是我喔！」不過被問到有被郭找過嗎？陳嫦芬則是已讀不回。