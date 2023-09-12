賴清德端「0到22歲」政策牛肉　柯文哲：比空心菜還空洞

▲賴清德出席「國家希望工程」國政願景發表會，端出「0到22歲」政策牛肉。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德12日端出「0到22歲」政策牛肉。民眾黨總統參選人柯文哲批評，總統蔡英文過去提出「最低工資法」，到賴清德喊出「協助百萬租屋家戶」，不僅雙雙跳票，且執政7年多對勞保、退撫基金、健保面臨破產隻字不提，如今又喊出「0到22歲」恐淪為口號，「絕不會讓台灣更好。」

柯文哲表示，賴清德稱協助百萬租屋家戶，這100萬是社宅、包租代管加上租金補貼而來，但截至8月31日為止，全國既有和新完工的社宅僅27781戶，其中台北市佔一半（北市11366戶+林口世大運社宅，這也是北市府蓋的），蔡政府卻用「興建中」、「已決標待開工」、「規劃中」，層層灌水到12萬戶社宅，賴清德再加倍加碼灌水。

柯文哲質疑，蔡英文2017年提出「最低工資夢想數字是3萬元」已經跳票，2018年民進黨團總召柯建銘也說「最低工資法的立法是立法院的職權」，但為何這麼多年了，「最低工資法」立法都不處理？

柯文哲說，他在台北市長任內訂定「台北市外送平台業者管理自治條例」，立法院民眾黨團也提出《外送平台管理暨從業人員權益保障法草案》，強化「非典型勞工」基本勞動權益，反觀民進黨執政7年多，立院強勢過半，一直眼睜睜看著近15萬名外送員當「勞工孤兒」，直到要選舉了，才想起來有「血汗外送」的問題。

柯文哲批評，民進黨對於勞保、退撫基金、健保都面臨破產危機，醫護血汗問題隻字不提，如今賴清德喊出「0到22歲投資未來世代」、「我挺你，做自己，台灣會更好」，簡直比空心菜還空洞、比包牌還投機，「喊口號絕對不會讓台灣更好。」

▼柯文哲批評賴清德「比空心菜還空洞」，「0到22歲」恐政見跳票淪為口號。（圖／翻攝自臉書／柯文哲）