談基泰大直塌陷爭議　郭台銘有感而發：人在屋簷下不得不低頭

▲郭台銘參訪南機場夜市。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基泰建設位於台北市大直街巷弄的「基泰大直」建案開挖地下層不慎，導致鄰近民宅7日嚴重傾斜下陷、400餘名居民撤離，對此，鴻海創辦人郭台銘先是在臉書發文喊「郭台銘不需要錢，我對建商敢怒敢言」，今（12）日晚間受訪時又說，建商「人在屋簷下不得不低頭」，遇到選舉自然會必須要對這些有所表示吧，自己只能說到這樣了。

郭台銘今晚來到南機場夜市，會前被問到基泰建設一連串風暴，是否認為不能讓財團綁架政府讓建商球員兼裁判？郭台銘說，99%商人或建商或建築業的都是合法在經商、在經營事業，但因為各地方政府、中央政府牽扯很多法規、證照發放，所以會有很少一部分造成有可能勾結的事項，只能保留說這點確實，建商「人在屋簷下不得不低頭」，遇到選舉自然會必須要對這些有所表示吧，自己也只能說到這樣了。

郭台銘強調，自己這次出來選，是用這輩子賺來的錢、一毛一毛辛苦賺來的錢，絕不對外募一分錢，沒有欠任何人人情，因此未來處理這些事情都會很公平，因為他欠的是老百姓人情，主流民意就是他要遵循的民意。

至於外傳民眾黨總統參選人柯文哲試圖拉攏國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘，來邊緣化國民黨總統參選人侯友宜。郭台銘則說，這表示主流民意大聯盟的溝通管道並未停止，他跟柯文哲、侯友宜都有隨時可以溝通的管道，溝通無礙。主流民意大聯盟的構想，三人都有一致的共識，團結才能勝選，但柯文哲、侯友宜都有黨內問題要協調，要耐心等待，主流民意大聯盟沒有要邊緣化任何人，想要的是順從主流民意，造成政權輪替。

那最近是否有跟柯文哲、侯友宜聯繫，郭台銘僅表示，「我們溝通無礙」。