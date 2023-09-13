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揭高虹安「四大疑點」　律師要錢康明做這事自保

▲▼高虹安北院出庭 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安12日表示，很抱歉占用媒體版面。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹市長高虹安爭議連環爆，還被前文化局長錢康明影射「好朋友」（男友李忠庭）干政。對此，律師黃帝穎表示，高無法迴避「四大疑點」，他也建議錢康明及被威脅的公務員提告自保。

黃帝穎12日在臉書說，高虹安豪宅、豪車越講疑點越多，四大疑點無法迴避：

1、高虹安12日開庭後稱有付費豪車司機，高需提出按日或按月的銀行匯款紀錄，才能證明付款時間序，否則僅屬案發後串證！

2、高虹安稱豪宅為李忠庭租賃，李忠庭聲明指分租套房月付5萬，仍必須提出按月銀行匯款紀錄，才能證明付款時間序，否則僅是案發後才付錢的串證！

3、李忠庭聲明豪宅分租套房月租5萬符合行情，必須證明該5000多萬元價值豪宅，有其他分租房客，才能認定行情。

4、高虹安市府應查明回建築豪宅分租案，房東進行分租套房是否向市府建管單位，依據建築法規申請書內裝修許可？

黃帝穎指出，錢康明驚爆李忠庭介入萬聖節標案，決標前就知道得標者？綁標涉違反《政府採購法》，處最重7年徒刑。他也提到，錢再爆與李談事「有錄音」，竟找人要脅，錢揚言將繼續爆下去，建議錢及被威脅的公務員提告自保，聲請以污點證人自保且最輕可免刑。

▲▼高虹安搭計程車赴北院出庭。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼高虹安身陷搭名車爭議，她12日搭計程車出庭。（圖／記者邱中岳、屠惠剛攝）

▲▼高虹安 北院開庭針對論文案傳喚高虹安出庭。（圖／記者屠惠剛攝）

黃帝穎提到，錢康明已公開指控，高虹安的非公務員男友介入市府標案，若男友喬事以錄音要脅公務員，就代表明知犯罪，且知公務員配合也構成共犯，才能以錄音要脅；公務員要先自保，以免被錄音要脅、長期受制於人，出事又要扛較重的貪瀆罪責，應評估依據《證人保護法》第14條「污點證人」保護自己，可減輕或免除其刑。

對於爭議連環爆，高虹安12日表示，很抱歉占用媒體版面，相關單位都已進入調查階段，自己也出示相關證據，並有發聲明跟大眾說明，現在只希望大家可以回歸政策討論，而不是讓她的私人事情占用版面。

高虹安強調，搭乘司機私家車跑行程的部分，她都有匯款證明，針對是否有貪污收賄，目前新竹市府政風處也已展開調查，她也都把相關證據出示給政風處。

至於住豪宅一事，高虹安則強調，租屋的部分都是「朋友李先生」在處理，她自己住在新竹市15年的社區大樓，後續如果有相關告發，會請李先生將租賃事情跟檢調人員報告。

▼「回建築」是新竹知名豪宅。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼高虹安男友李忠庭住新竹豪宅「回建築」。（圖／記者陳俊宏攝）

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