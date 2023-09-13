荷包失血！iPhone 15漲價　一表看懂各機型價格變化

▲iPhone 15 Pro。（圖／蘋果發表會）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果於今日凌晨舉辦秋季發表會，其中讓人關注的iPhone 15全系列也曝光，發表會結束之後，台灣蘋果也公布台灣iPhone 15全系列售價，可以看出漲幅在1,000到2,000元不等，雖然蘋果美國的售價沒有改變，可能由於匯率等因素台灣售價卻上漲。

先前iPhone 14 的 128GB 售價為 2萬7900元起，而iPhone 15起跳價則為2萬9900元起，漲幅為2000元，而iPhone 15 Plus系列則為全系漲幅最小的機型，起跳價為3萬2900元，上漲1000元。

此次的Pro系列也有上漲，外界先前推測可能是使用鈦金屬導致造價成本更高，不過因為美元計價並沒有增加，因此台灣售價上漲可能會與匯率相關，iPhone 15 Pro起跳價為3萬6900元，上漲2000元。

不過值得一提的是，今年的Pro Max機型強制果粉「升級」，取消了128G的儲存容量，從256G起跳，售價為4萬4900元，相較於去年的256G版本也上漲了2000元。

▲iPhone 14系列售價。（圖／記者陳俐穎製）

▲iPhone 15系列售價。（圖／記者陳俐穎製）