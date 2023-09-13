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大旱給靈感　南投中興高中2生獲科展「地球與行星科學」首奬

▲中興高中學生獲全國科學展地球與行星科學科第一。（圖／南投縣政府提供）

▲中興高中學生張書維（中）、黃彥甄（左）獲全國科學展地球與行星科學科第一。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2021年全國爆發大規模乾旱、水情吃緊，由於南投集集攔河堰掌管雲彰投地區工業、農業與民生用水調度分配，給予國立中興高中學生黃彥甄、張書維靈感，以〈衛星影像分析－集集攔河堰水體計算〉為主題做研究，在今年的全國科學展覽會榮獲高中組「地球與行星科學科」第一名。

2位同學於11日上午在校長陳漢銘陪同下，接受縣長許淑華頒獎表揚；黃彥甄說，2年前非常多地方缺水、限水，因此朝水資源議題方向思考，集集攔河堰調控中部不少水資源，便想到透過近年掘起的衛星影像，決定結合國家太空中心福衛五號與Sentinel-2衛星影像的高再訪率特性，活化運用衛星影像資料，進行長時間解析的水情監測，並透過手機應用程式，適時提早對居民發出準確的水情預警資訊。

▲中興高中學生獲全國科學展地球與行星科學科第一。（圖／南投縣政府提供）

張書維說，他們一開始思考過許多主題，最後選擇與民生息息相關的水資源，而運用國家影像資料，許多資料需要向國家申請、接觸到許多沒嘗試過的事物；她表示參加全國賽的其他學校都是知名高中，很高興能脫穎而出得到第一，也希望將高中資源跟科學技術運用在民生上，喚醒國人的節水觀念。

▲中興高中學生獲全國科學展地球與行星科學科第一。（圖／南投縣政府提供）

陳漢銘說，南投縣河川多，烏溪及濁水溪都有非常重要的水利建設，但一般人不會注意到攔河堰淤積情形；2位同學透過科技衛星影像觀察分析，與在地生活相關，是獲得第一名的因素之一，也證明南投有足夠的能量培育優秀學生。

許淑華表示，南投縣不僅在第63屆全國科展蟬聯全國縣市團體獎第一名，許多項目也都拿到第一，日前已頒獎表揚國中小優秀同學；中興高中2位同學在校長與指導老師李欣珮帶領下脫穎而出，政府未來在他們提供的資訊中可做精準水情判斷，縣民都會以他們為驕傲，縣府也會持續編列預算，支持代表南投或台灣參賽的學生。

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