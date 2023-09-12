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大陸 大陸焦點 特派現場

閩推「金廈生活圈＋同享廈門居民待遇」　台商：盼金廈大橋早日落成

▲廈門市湖裡區。（圖／CFP）

▲大陸官方釋出惠台政策，打造金門廈門「同城生活圈」。（圖／CFP）

記者任以芳／北京-廈門報導

大陸官媒《新華社》今（12）日釋出對台重要消息，中共中央、國務院印發《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，目標將福建建設成台胞台企登陸第一家園。該政策提及打造「金門、廈門同城生活圈」，實施金門在廈門享受當地居民同等待遇。

今年6月大陸全國政協主席王滬寧預告將出台「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見」，相隔三個月，大陸官媒《新華社》今晚釋出惠台最新消息，《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱「意見」）。

該意見指出，取消台胞在閩暫住登記，鼓勵申領台灣居民居住證。大陸方面未來積極擴大台灣民眾鼓勵在閩購房置業、在閩定居落戶，實現「願落盡落」。擴大台灣居民居住證身份核驗應用範圍，努力實現台灣居民居住證與大陸居民身份證社會面應用同等便利。

長期以來，台灣民眾在大陸就醫十分昂貴，未來將完善台胞在閩就業、就醫、住房、養老服務、社會救助等制度保障，依法依規將在閩台胞納入大陸社會保障體系。

除了針對台灣民眾到福建優惠政策，這次由大陸中央出手，把惠台政策「上升」到城市與城市之間，鎖定金門與廈門、馬祖與福州，推出同城生活圈概念。

▲▼福建向金門地區供水工程正式通水。（圖／CFP）

▲福建已經優先向金門供水通水。（圖／CFP）

根據該意見第四章「促進福建全域融合發展」第十一項支持廈門與金門加快融合發展。支持廈門開展綜合改革試點，以清單批量授權方式賦予廈門在重點領域和關鍵環節改革上更大自主權。實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇，率先推進基本公共服務均等化普惠化便捷化，打造廈金「同城生活圈」，深化廈門大學與金門大學校際交流合作。探索廈金合作共建基礎設施模式，加快推進與金門通電、通氣、通橋，支持金門共用廈門新機場。

第十二項，支持福州與馬祖深化融合發展。打造福馬「同城生活圈」，支持馬祖居民在福州同等享受當地居民待遇。設立福州馬祖產業合作園區，促進福州與馬祖在文化旅遊、海洋漁業等領域創新融合，吸引臺胞臺企參與福州數字經濟發展。推進福州與馬祖通水、通電、通氣、通橋。支持福州新區與平潭綜合實驗區建立對臺融合協同機制，實現一體化、高質量發展。

第十三項，加快平潭綜合實驗區開放發展。支持平潭綜合實驗區加快構建全方位對臺開放格局。逐步構建對臺投資貿易自由化便利化政策體系，擴大對臺跨境服務貿易開放，探索建設兩岸共同市場先行區域。支持平潭綜合實驗區建設更加便捷的兩岸往來通道。研究放開臺灣信息服務等行業准入，研究探索加快擴大教育開放相關舉措。

第十四項，推進福建其他地區開展融合實踐。發揮泉州、漳州閩南語地區臺胞主要祖籍地優勢，建設世界閩南文化交流中心，開展與澎湖融合發展實踐。支持龍巖、三明發揮客家祖地優勢，創新兩岸客家文化交流。

▲▼ 國民黨副主席夏立言、廈門台商協會會長吳佳瑩；夏立言會見與福建各地台商代表 。（圖/廈門台商提供）

▲ 國民黨副主席夏立言、廈門台商協會會長吳佳瑩（右）。（圖/廈門台商提供）

針對大陸官方這次推出惠台政策，全國台企聯常務副會長、廈門台商協會榮譽會長吳家瑩今接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，「該意見的發佈對在福建打拼的廣大台胞來說，非常振奮人心。」《意見》涵蓋人員往來、貿易投資、交流合作、社會人文，讓台灣民眾在福建創業、就業等更有信心。

其中，第五章節「促進福建全域融合發展」特別強調，「支持廈門與金門加快融合發展」，從打造「金廈共同生活圈」到打造「金廈同城生活圈」，一字之差，有了質的提升。

吳佳瑩指出，「多年來自己和台商台胞及金門鄉親一起推進，尤其是金廈共走一座橋。」這樣不但能提升金廈兩地貨物、人員往來便捷性，也能有效提升金廈兩地的生活環境、投資環境和經濟發展環境。

他也說，從技術、裝備等方面考量，建設廈金大橋的複雜度和難度並不高，卡就卡在民進黨政府為了謀求「台獨」，極力推行阻礙兩岸融合的政策，導致遲遲沒有進展。希望透惠台新《意見》，讓更多台灣民眾有信心到大陸發展，福建是最好的優先選擇。
 

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