　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

閩台佛教教育專業化交流　福建佛教界組團佛光山考察

▲▼佛光山考察 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲福建省佛教教育界人士赴台交流團本性法師一行到高雄佛光山交流佛教教育。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

疫情逐漸解封，兩岸民間交流也慢慢回暖，福建省佛教協會常務副會長本性法師及副會長如妙法師，日前率福建省佛教教育界人士到台灣考察交流，走訪中華佛寺協會、高雄佛光山叢林佛學院、高雄文殊講堂、新竹玄奘大學、法鼓山中華佛研所、靈鷲山三乘佛學院、中國佛教會等佛教教育場所與人士，抱著結緣與分享、學習與取經的態度，希望加強閩台佛教教育的專業化交流。

本性法師在疫情前曾多次走訪台灣，如護送西安佛指舍利赴台供奉瞻禮、赴台參加世界佛教論壇之分論壇等，對台灣的佛教教育印象深刻，也有幸親近過的台灣佛教界幾位大長老，只可惜淨心長老、淨良長老、了中長老、圓宗長老、星雲大師等在疫情期間先後示寂往生，本性法師心中雖感悲痛，但當時無法來台送別，此行特別走訪佛光山、光德寺、日月禪寺、玄奘大學、彌陀寺，在各長老的舍利或聖像前禮敬、上香，以表感恩及深切緬懷。

▲▼佛光山考察 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲本性法師（左）致贈書寫墨寶給佛光山方丈心保大和尚留念。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

考察交流團此行重頭戲是8日抵達佛光山參訪，佛光山常務副住持慧傳法師在大雄寶殿，率眾接駕及帶領前往禮敬與緬懷星雲大師，另參觀佛光山典藏的各版本藏經等，為已創立40年的福建佛學院取經。

考察交流團在佛光山叢林學院與慈惠法師等進行座談，慈惠法師認為，大陸學院的僧源也逐漸不足，建議可以多辦居士教育，居士教育辦好了，居士信仰增強了，出家的就會增多，當年佛光山就是這麼走出來的。

▲▼佛光山考察 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄文殊講堂方丈慧律長老（中）歡迎本性法師一行。（（圖／記者陳宏瑞翻攝）

在高雄文殊講堂，本性法師一行與慧律法師交流，慧律法師認為，教育是百年大業，教育者要有拋開名利、犧牲奉獻的精神，學僧靠學院幾年學習，只是階段性學修，難有特別成就，要給個機會、給個因緣。

本性法師則提議，加強閩台佛教教育的師資交流、學僧交流；加強閩台佛教教育的交流合作，如設立閩台佛教教育的交流合作平台；加強兩岸佛教教育的交流合作，如設立兩岸佛教學院院長論壇，提升閩台佛教教育的師資與學僧綜合素質，共同推動漢語系佛教進一步走向世界。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／高虹安遭錢康明瘋狂爆料　竹市府「8點聲明」回應了
營養午餐藏「金屬針管」　北市碧湖國小：罰業者1.6萬
足球賽中吞黃牌！英球員竟舉「UNO迴轉卡」反擊　爆笑畫面曝光
快訊／欺騙蔣萬安？北市怒批：基泰「還沒匯1億元」救災費
快訊／蔣萬安再出手！　第二波假扣押2億元
公館餐廳老闆廁所偷拍！　已4女報案
快訊／台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」
夫妻困車內活活溺死！　家屬悲慟：早說過別做了
找到原因！鮪魚用變頻冷氣「電費仍破1.9萬」　被神人揪出3問

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關警交通安全月發送科技執法宣導單　鎮長肯定並齊聲喊打詐

熊鷹仿真羽毛+部落傳統文化　屏東林業小棧即起至10／15展出

閩台佛教教育專業化交流　福建佛教界組團佛光山考察

永樂警舉辦治安座談會　傾聽民眾心聲

桃檢召開明年二合一選舉查察分區座談會　蔡清祥勉勵

擁抱失智，現在就是最佳時刻　台東縣國際失智症活動11日開跑

連續降雨　高雄區農改場籲加強防治番茄病害

雙十國慶雲林齊步跑　「黃金戰士」現身領跑邀請大家參加

幫助弱勢傳遞溫暖　台中警偕公益團體捐贈偏鄉現金物資

台東縣針對日本食品產地標示及抽驗計4百餘件　皆符合規定

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

韓《想見你》「中年李子維」變惹　安孝燮長髮蓄鬍...流浪了嗎QQ

女兒洗衣花1萬多塊　爸不敢置信氣到無言

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

關警交通安全月發送科技執法宣導單　鎮長肯定並齊聲喊打詐

熊鷹仿真羽毛+部落傳統文化　屏東林業小棧即起至10／15展出

閩台佛教教育專業化交流　福建佛教界組團佛光山考察

永樂警舉辦治安座談會　傾聽民眾心聲

桃檢召開明年二合一選舉查察分區座談會　蔡清祥勉勵

擁抱失智，現在就是最佳時刻　台東縣國際失智症活動11日開跑

連續降雨　高雄區農改場籲加強防治番茄病害

雙十國慶雲林齊步跑　「黃金戰士」現身領跑邀請大家參加

幫助弱勢傳遞溫暖　台中警偕公益團體捐贈偏鄉現金物資

台東縣針對日本食品產地標示及抽驗計4百餘件　皆符合規定

屁孩試吃1次狂拿4盤！被阻嗆「我爸會打死妳」　她嘆：猴子生猴子

58歲超大咖歌王「成周杰倫師弟」　逆天近照曝光嗨喊：最棒生日禮

女律師爆血陳屍家中！　反對賣房「遭老公殺死」藏屍36小時

梁佑南、方文琳和女兒同台飆演技　于齊薇緊張：我媽演太好

陸委會、策進會舉辦「台港澳學生職涯啟航培訓營」

威力同25核彈爆發！摩洛哥強震「建築一秒碎裂」　民眾尖叫狂逃

快訊／高虹安遭錢康明瘋狂爆料　竹市府「8點聲明」回應了

吃完湯圓「虛脫無法動彈」！　蕭彤雯驚覺味精過敏：神奇的毛病

台南登革熱居家「噴藥消毒」　慈愛獸醫院長：貓無法代謝先隔離

跟鄰居「只隔1矮牆」照片曝…真的超近！眾人看傻：頭痛了

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

地方熱門新聞

嘉義暴雨狂下！火車站變漂漂河

普渡宴吃流水席！舞者繼續跳

即／嘉義縣府緊急宣布2校明天停課

嘉義土石流沖進治喪民宅！遺體遭掩埋

竹縣工務處長藏千萬現金！又爆收錢幫違建壓件

花蓮自小客闖平交道挨撞　車損人無傷駕駛送辦

台南頭前溪暴漲！消防緊急撤離居民

五福廟中元普渡法會　6千5百盤供品瞬間秒殺

嘉義縣雨災明6校停班課、休園一覽

侯友宜南下台南林燕祝侯援會成立

國民黨嘉義市婦女青年後援會成立

桃園持續高風險場域監測巡查　防登革熱

高雄藥師給錯藥！害她「腦病變」　賠280萬免坐牢

台南市府提醒民眾勿進山區遠離水域河床

更多熱門

相關新聞

基北北桃參訪3座公有市場　交流市場改建經驗

基北北桃參訪3座公有市場　交流市場改建經驗

新北市政府市場處8日與臺北市市場處共同舉辦「市場改建案例參訪及經驗交流活動」，邀請基隆市與桃園市政府參訪新北市林口市場、五股市場及臺北市北投中繼市場等3座公有市場，藉第一線業務同仁與市場自治會之經驗交流，期盼未來推動傳統市場改建能更加順利圓滿。

韓國考察醫學美容解剖教育預防血管栓塞

韓國考察醫學美容解剖教育預防血管栓塞

洪水淹到大腿　村民聽「敲鑼聲」急撤離

洪水淹到大腿　村民聽「敲鑼聲」急撤離

「蘇拉」毀果農生計　大量柚子遭沖走

「蘇拉」毀果農生計　大量柚子遭沖走

東大門敞開迎賓　泰國20家旅行業訪花蓮踩線

東大門敞開迎賓　泰國20家旅行業訪花蓮踩線

關鍵字：

閩台教育專業交流福建佛教界佛光山考察

讀者迴響

熱門新聞

百萬網紅夫妻宣布停更哭了！美女妻「潰堤送急診」

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

「世界第一美」現蹤信義區街頭！

快訊／遊艇大亨涉性侵遭通緝　見警圍捕竟拔槍

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

百萬YouTuber宣布停更：不想讓YT綁著我了

小鬼黃鴻升「遺作晚了6年」終於要上映！

即／嘉義暴雨釀2死！男女疑活活淹死

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

快訊／美國隊長結婚了！克里斯伊凡娶小16歲辣妻

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

2023年Netflix韓劇「全球收視排行」公開！

iPhone 15周三發表！　手機重量、尺寸搶先曝光

更多

最夯影音

更多
90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃
Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面