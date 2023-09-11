閩台佛教教育專業化交流　福建佛教界組團佛光山考察

▲福建省佛教教育界人士赴台交流團本性法師一行到高雄佛光山交流佛教教育。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

疫情逐漸解封，兩岸民間交流也慢慢回暖，福建省佛教協會常務副會長本性法師及副會長如妙法師，日前率福建省佛教教育界人士到台灣考察交流，走訪中華佛寺協會、高雄佛光山叢林佛學院、高雄文殊講堂、新竹玄奘大學、法鼓山中華佛研所、靈鷲山三乘佛學院、中國佛教會等佛教教育場所與人士，抱著結緣與分享、學習與取經的態度，希望加強閩台佛教教育的專業化交流。

本性法師在疫情前曾多次走訪台灣，如護送西安佛指舍利赴台供奉瞻禮、赴台參加世界佛教論壇之分論壇等，對台灣的佛教教育印象深刻，也有幸親近過的台灣佛教界幾位大長老，只可惜淨心長老、淨良長老、了中長老、圓宗長老、星雲大師等在疫情期間先後示寂往生，本性法師心中雖感悲痛，但當時無法來台送別，此行特別走訪佛光山、光德寺、日月禪寺、玄奘大學、彌陀寺，在各長老的舍利或聖像前禮敬、上香，以表感恩及深切緬懷。

▲本性法師（左）致贈書寫墨寶給佛光山方丈心保大和尚留念。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

考察交流團此行重頭戲是8日抵達佛光山參訪，佛光山常務副住持慧傳法師在大雄寶殿，率眾接駕及帶領前往禮敬與緬懷星雲大師，另參觀佛光山典藏的各版本藏經等，為已創立40年的福建佛學院取經。

考察交流團在佛光山叢林學院與慈惠法師等進行座談，慈惠法師認為，大陸學院的僧源也逐漸不足，建議可以多辦居士教育，居士教育辦好了，居士信仰增強了，出家的就會增多，當年佛光山就是這麼走出來的。

▲高雄文殊講堂方丈慧律長老（中）歡迎本性法師一行。（（圖／記者陳宏瑞翻攝）

在高雄文殊講堂，本性法師一行與慧律法師交流，慧律法師認為，教育是百年大業，教育者要有拋開名利、犧牲奉獻的精神，學僧靠學院幾年學習，只是階段性學修，難有特別成就，要給個機會、給個因緣。

本性法師則提議，加強閩台佛教教育的師資交流、學僧交流；加強閩台佛教教育的交流合作，如設立閩台佛教教育的交流合作平台；加強兩岸佛教教育的交流合作，如設立兩岸佛教學院院長論壇，提升閩台佛教教育的師資與學僧綜合素質，共同推動漢語系佛教進一步走向世界。