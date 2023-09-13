陸推最強福建21條惠台《意見》　陸學者：釋出善意和國家戰略決心

▲福建連江海域。（圖／CFP）

記者任以芳／北京- 廈門報導

大陸官媒《新華社》昨（12）日釋出對台新政策，以「探索」方式，擴大打造福建成為台胞台企登陸第一家園。包括取消台胞在閩暫住登記，打造金廈、馬福同城生活圈，並且享有廈門、福州當地居民待遇。接受《東森新媒體ETToday》記者採訪涉台學者、廈門台商吳佳瑩都指出，這次推出新舉措力度比以往大，而且由中共中央拍板足以顯示對台「善意」，從福建出發展現閩台一家親，從國家戰略角度出發，推進兩岸和平統一決心。

今年6月大陸全國政協主席王滬寧出海峽論壇，並且預告將出台「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見」，相隔三個月，《新華社》昨晚釋出最新對台政策，《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱「意見」）。

該《意見》以福建建設成台胞台企登陸第一家園。其中，力度最大政策，取消台胞在閩暫住登記，鼓勵申領台灣居民居住證，完善台灣民眾在閩購屋、定居落戶，實現「願落盡落」。

同時擴大台灣居民居住證身份核驗應用範圍，努力實現台灣居民居住證與大陸居民身份證社會面應用同等便利，鼓勵台胞在閩就業、就醫、住房、養老服務，納入社會救助等制度保障，依法依規將在閩台胞納入大陸社會保障體系。

▲廈大台研院副院長張文生 。（圖／記者任以芳攝）

廈大台研院副院長張文生接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，「此時推出這個政策，第一個就是表達一種善意，還是希望繼續推動兩岸關係和平發展，通過融合的方式，促進兩岸繼續發走向和平統一發展。」

張文生指出，「我覺得這一次（惠台）力度是非常大，盡最大的可能掃除兩岸融合一些障礙，加入新的舉措。『全域綜合發展』以前比較少看到，主要讓台胞來大陸，先以福建為試點，真正享受同等待遇。」

近幾年大陸各省市也推出不同內容惠台政策，上海東亞研究所副所長包承柯受訪也指出，大陸官方這次拉高到國家層級，由中共中央和大陸國務院一起發布《意見》，足以顯示，要加快加深兩岸進一步融合發展、提供新的機遇，這是非常積極的訊號，也是一次新的突破。

過去都是單一省市推出對惠台政策，該《意見》以「探索」兩字鎖定福建為先行試點，由中共中央國務院拍板定案，全力支持福建全力發展兩岸融合發展新路以及建設兩岸融合發展示範區，不只針對台灣民眾到福建發展的優惠政策，也是首次明確把城市與城市做緊密連結，像是廈門對金門、福州對馬祖。

▲打造金廈、福馬同城生活圈。（圖為廈門市）（圖／CFP）

根據《意見》第四章「促進福建全域融合發展」第十一項支持廈門與金門加快融合發展，實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇，率先推進基本公共服務均等化普惠化便捷化，打造廈金「同城生活圈」；第十二項，支持福州與馬祖深化融合發展。打造福馬「同城生活圈」，支持馬祖居民在福州同等享受當地居民待遇。設立福州馬祖產業合作園區，促進福州與馬祖在文化旅遊、海洋漁業等領域創新融合等舉措。

張文生也分析，「顯示中共中央的層級肯定的福建的作用，作為對台工作的最前沿，也發揮積極的作用，一定的基礎，也這幾年經濟發展也取得一定成就。在現有的基礎之上進一步推動閩台融合，我想這也代表了中央對福建對台工作的肯定。

張文生也強調，「不光是說是同等待遇，居民待遇已經超出了其他省的居民在福建的待遇，體現兩岸一家親、閩台一家親，如果閩台這一方面的措施規劃有良好的發展，不排除大陸其他省市同樣會推廣，逐漸進一步的擴大落實。」

▲全國台企聯常務副會長、廈門台商協會榮譽會長吳家瑩。（圖／記者任以芳攝）

針對大陸官方推出新惠台政策，全國台企聯常務副會長、廈門台商協會榮譽會長吳家瑩指出，「該《意見》的發佈對在福建打拼的廣大台胞來說，非常振奮人心。」《意見》涵蓋人員往來、貿易投資、交流合作、社會人文，讓台灣民眾在福建創業、就業等更有信心。

其中，第五章節「促進福建全域融合發展」特別強調，「支持廈門與金門加快融合發展」，從打造「金廈共同生活圈」到打造「金廈同城生活圈」，共同、同城一字之差，質量上就不一樣。

吳佳瑩指出，「多年來自己和台商台胞、金門鄉親推進金廈共走一座橋。」假如金廈大橋落成，有助於兩地貨物、人員往來更便利，有效提升金廈兩地的生活環境、投資和經濟發展環境。

他也說，從技術、裝備等方面考量，建設廈金大橋的複雜度和難度並不高，主要卡在民進黨政府為了謀求「台獨」與阻礙兩岸發展，導致遲遲沒有進展。希望透惠台《意見》，讓更多台灣民眾有信心到大陸發展，福建是最好的優先選擇。

包承柯也總結，「這件事已經醞釀了一段時間，這次不僅是國台辦的任務，也是大陸的國家戰略目標。」從今年初大陸國台辦主任宋濤上任後，首先考察廈門，多次會見金門縣長陳福海、立委陳玉珍，以及福建多位台商，了解不同面向真實需求困難，經過反覆推敲與思考歸才納出21條《意見》。