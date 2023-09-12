LIVE／iPhone 15即將登場！萬人緊盯蘋果發表會　3系列亮點一次看

記者閔文昱／綜合報導

蘋果秋季發表會即將在台灣時間13日凌晨1點登場，預計迎來全新iPhone 15系列，還可能出現Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2等新品！目前蘋果官方YouTube直播已經有超過1萬人在等候。《ETtoday新聞雲》也整理了關於此次新品的相關爆料，果粉們不要錯過。

蘋果預計將在秋季發表會上，發表iPhone 15系列、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2，以及換上USB-C接孔的AirPods等新產品。《彭博社》資深記者Mark Gurman指出，蘋果今年最高階的機款將被命名為iPhone 15 Pro Max，而不是iPhone 15 Ultra；且今年一樣維持提供4種機款選擇，包括iPhone 15、15 Plus、15 Pro和15 Pro Max。

▲蘋果正式發出iPhone 15系列邀請函。（圖／翻攝自蘋果官網）

根據本站報導《好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看》，據說iPhone 15 系列的主相機，將採用與iPhone 14 Pro同等規格的4800萬畫素， 也就是入門機型的相機畫素與上代的Pro系列相同，但LiDAR光達可能還是高階款專屬限定。iPhone 15 Pro系列的潛望式長焦鏡頭將會升級，從本來3倍光學變焦升級到6倍光學變焦，同時也是蘋果第一款配備潛望式長焦鏡頭的機款，不過目前推測這項升級只會出現在iPhone 15 Pro Max。

規格方面，iPhone 15 系列的四款機型預計也是iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max。如同上一代，Pro系列將採用A17晶片，而普通版本則持續使用A16；在外觀方面，預計 iPhone 15 系列將有淺綠、淺藍、淺粉、淺黃、黑選擇，而 iPhone 15 Pro 將有鈦銀、鈦灰、鈦藍、鈦黑。

▲iPhone 15系列預計推出顏色。（圖／MacRumors）

外媒macrumors爆料指出，iPhone 15 Pro系列仍會維持現有128 GB、256 GB、512 GB及1 TB共4種容量配置，外界傳言的2 TB大容量並不會出現。不過外媒也提到，iPhone 15 Pro系列可能會有8 GB 記憶體版本，6 GB版本可能會被取消，不過這部分還不太確定。

至於最受到關心的充電埠部分，iPhone 15在充電上也會出現大突破，主要歸因於更改為USB-C的充電接口，前一代的iPhone 14 Pro Max，20W快充要將手機完全充滿電需要接近2小時，這個速度已經大幅落後安卓旗艦手機，最新的爆料資訊都指出，iPhone 15將支援35W的充電速度，速度有大幅進步。

▲iPhone 15 Pro外觀。（圖／macrumors）

另外，第二代Apple Watch Ultra傳聞中可能會採用新的S9處理器與推出深色機型。天風國際分析師郭明錤此前就透露，Apple Watch Ultra的一些鈦金屬機械零件將通過3D列印製造，可能包括錶冠、側按鈕和操作按鈕，因為這些是Apple Watch Ultra的唯一機械零件。

▲Apple Watch Ultra 2估計會在此次發表會亮相。（圖／MacRumors）

Apple Watch Series 9則傳聞是近年來效能提升最多的Apple Watch系列，《彭博社》資深記者Mark Gurman稱，即將推出的 Apple Watch Series 9 將包括A15晶片在內的新處理器，預計速度和效率都會提高，從而縮短加載時間並延長電池壽命，新晶片也可以幫助支持 Apple 計劃在 watchOS 10 中引入的一些更新功能。不過外媒也預計，Apple Watch Series 9不會較前一代出現重大設計更新。