iPhone 15 發表倒數！PTT爆文：錢錢準備好了

▲iPhone 15系列預計推出顏色。（圖／MacRumors）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果秋季發表會即將在台灣時間13日凌晨1點登場，受到全球果粉矚目的iPhone 15也即將問世！目前蘋果官方YouTube直播已經有超過1萬人在等候，PTT鄉民發文分享發表會資訊，也在短短時間被推爆熱議。

有鄉民在12日早晨就於 PTT iOS 板分享蘋果秋季發表會（Apple Event 2023）的直播資訊，並於文章中指出「可以在 Apple TV 或者 YouTube 上觀看，YouTube沒有開放聊天室所以在哪看都沒差」。

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不少期待新iPhone問世的網友紛紛在留言處指出，「睽違多年難得會稍微期待新iPhone」、「A17值得期待」、「希望動態島能再縮小」、「上夜班不無聊了！！」、「我只想快點type c充電」、「Pro 沒有出金色好可惜啊」、「15 Pro Max準備搶爆」、「戰神6S終於可以換了嗎！？」、「8換15好期待」、「錢錢準備好了」。

不過，也有一派網友認為，「了無新意」、「長得還不是87%像」、「睡醒看5分鐘懶人包」、「先猜攝影是有史以來最好(老梗) 」、「重點是typeC有沒有支援TB3」、「更強的處理器、更強的相機，最大亮點type-c」。