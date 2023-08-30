好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

▲iPhone 15 新功能爆料盤點。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15終於要來了！許多果粉都十分期待這次新機的更新，最重要的差別就在於這次的iPhone 15全系列將都改為USB-C接口，可以與許多其他產品一起共用十分方便，目前也出現許多與顏色相關的爆料資訊，《ETtoday新聞雲》也特別盤點了從規格到外觀的爆料資訊，給想換機的消費者一個參考。

▲蘋果秋季發表會iPhone 15系列。（圖／取自蘋果官網）

規格型號

首先這次的iPhone 15預計將有許多規格變動，iPhone 15 系列的四款機型預計也是iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max。如同上一代，Pro系列將採用A17晶片，而普通版本則持續使用A16。

在容量上，先前韓國爆料客 yeux1122 表示，蘋果今年將替 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 機型新增 2TB 儲存空間容量選項，而且起跳容量為258GB。預計初階機型仍為128G起跳，只有Pro以上機型有所變動。

iPhone 15在充電上也會出現大突破，主要歸因於更改為USB-C的充電接口，前一代的iPhone 14 Pro Max，20W快充要將手機完全充滿電需要接近2小時，這個速度已經大幅落後安卓旗艦手機，而此次的爆料資訊都指出，iPhone 15將支援35W的充電速度，速度有大幅進步。

許多遊戲玩家與多高度手機使用者十分關心RAM在這次的更新中是否有升級，先前有傳言指出，iPhone 15 Pro以上機型將升級為8GB RAM，不過，爆料客 Unknownz21 出面反駁，他表示根據目前取得 A17 仿生晶片的相關細節，認為 iPhone 15 Pro 機型都只會搭載 6GB 記憶體。

▲iPhone 15 Pro相機預計有大升級。（圖／9to5mac）

相機

由於 iPhone 14系列相機維持1200萬像素改善升級幅度不大，在銷量上不如預期，因此據說iPhone 15 系列的主相機，將採用與iPhone 14 Pro同等規格的4800萬畫素， 也就是入門機型的相機畫素與上代的Pro系列相同，但LiDAR光達可能還是高階款專屬限定。

根據先前的爆料，今年的iPhone 15 Pro系列的潛望式長焦鏡頭將會升級，從本來3倍光學變焦升級到6倍光學變焦，同時也是蘋果第一款配備潛望式長焦鏡頭的機款，不過目前推測這項升級只會出現在iPhone 15 Pro Max。

除此之外，也推測感光元件將有升級，預計蘋果與SONY合作，能解決許多平過過去成像上的不足，很有可能採用「雙層電晶體畫素」堆疊式的CMOS影像傳感技術的感測器， 預計將帶來更好的動態範圍，捕捉更多光線，讓逆光及低光源拍攝有更顯著的成像，讓感光效果雙倍提升， 還能在強烈背光下保持臉部的清晰度。

▲iPhone 15系列預計推出顏色。（圖／MacRumors）

▲iPhone 15配色。（圖／9to5mac）

外觀

目前外觀上的爆料可以說是曾出不窮，醉心的爆料來自於手機配件廠商imos，從 imos 發布的貼文中可以看見，共推出 9 色的鏡頭保護貼，且貼文強調「原機色彩、原機搭配」，也就是保護貼的顏色與機身顏色相匹配，根據保護貼顏色推測，預計 iPhone 15 系列將有淺綠、淺藍、淺粉、淺黃、黑選擇，而 iPhone 15 Pro 將有鈦銀、鈦灰、鈦藍、鈦黑。

先前就有傳聞指出，iPhone 15將會取消金色選項，而這次透露的保護貼顏色，也算是驗證了這個說法。除了配件廠商的訊息之外，爆料客 Majin Bu 發布推文，暗示蘋果下月發布的 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 顏色陣容會新增綠色選項，而且另一位爆料客 Unknownz21 也認證了他的看法，初階 iPhone 15 新增綠色選項的可能性很高。

在前一陣子，科技媒體 9to5Mac 報導，蘋果今年將調整 iPhone 15 Pro和 iPhone 15 Pro Max 兩款機型的顏色選項，取消金色，新增灰色。最新報導指出，全新灰色官方名稱為「泰坦灰」（Titan Gray）。

▲iPhone 15諜照。（圖／ICE UNIVERSE）

▲iPhone 15 Pro邊框將縮窄。（圖／取自Naver）

除了顏色相關的爆料之外，蘋果iPhone 15也在邊框上費盡苦心，根據先前爆料，iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 將擁有手機史上最薄的邊框，手機廠商都一直在追求最大化手機螢幕空間，減低四個邊框的厚度。外媒Phonerena也表示，預計在 iPhone 15 系列尤其是 Pro 機型上看到的最大變化之一是更薄的邊框。 iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 據說邊框窄至 1.5 mm，將成為有史以來邊框最薄的手機。

此外，許多人習慣的靜音開關，也將有所改變，iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 可能出現新的操作按鈕，預計與 Apple Watch Ultra類似。這個新按鈕將取代蘋果 iPhone 上的靜音開關。手機靜音時不再出現紅線，蘋果新的操作按鈕可以自定義來執行不同的功能。

▲iPhone 15 Pro靜音鍵有新設計。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 15 Pro將有全新靜音按鈕。（圖／9to5mac）

iOS 17

蘋果在先前對外發布iOS 17，目前也推出多個測試版本，但在9月的發表會，iPhone 15將會正式搭載iOS 17，並且此版本的正式版才會對所有用戶發布。

今年iOS 17雖然對比iOS 16更新幅度沒有那麼大，不過仍有許多方便的小功能，可以個性化聯絡人來電風格、 iMessage 安全回報 Check In、全新的待機模式、圖像查詢支援食譜、影片等等。

價格

根據最新訊息指出，蘋果 iPhone 15 Pro和 Pro Max 的價格將比前代高出至少 100 美元（約新台幣3193元）。價格大幅上漲可能會降低今年新款 iPhone Pro 的銷量，預計 iPhone 15 系列今年的出貨量只有 7700 萬台，低於最初 8300 萬台的預測。

iPhone 15 Pro 的起售價將從 999 美元漲到 1099 美元或 1199 美元，而iPhone 15 Pro Max 的起售價將從 1099 美元漲到 1199 美元或 1299 美元。