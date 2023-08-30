　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

▲iPhone 15 Pro新功能外流。（圖／MacRumors）

▲iPhone 15 新功能爆料盤點。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15終於要來了！許多果粉都十分期待這次新機的更新，最重要的差別就在於這次的iPhone 15全系列將都改為USB-C接口，可以與許多其他產品一起共用十分方便，目前也出現許多與顏色相關的爆料資訊，《ETtoday新聞雲》也特別盤點了從規格到外觀的爆料資訊，給想換機的消費者一個參考。

▲▼蘋果秋季發表會iPhone 15。（圖／取自蘋果官網）

▲蘋果秋季發表會iPhone 15系列。（圖／取自蘋果官網）

規格型號

首先這次的iPhone 15預計將有許多規格變動，iPhone 15 系列的四款機型預計也是iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max。如同上一代，Pro系列將採用A17晶片，而普通版本則持續使用A16。

在容量上，先前韓國爆料客 yeux1122 表示，蘋果今年將替 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 機型新增 2TB 儲存空間容量選項，而且起跳容量為258GB。預計初階機型仍為128G起跳，只有Pro以上機型有所變動。

iPhone 15在充電上也會出現大突破，主要歸因於更改為USB-C的充電接口，前一代的iPhone 14 Pro Max，20W快充要將手機完全充滿電需要接近2小時，這個速度已經大幅落後安卓旗艦手機，而此次的爆料資訊都指出，iPhone 15將支援35W的充電速度，速度有大幅進步。

許多遊戲玩家與多高度手機使用者十分關心RAM在這次的更新中是否有升級，先前有傳言指出，iPhone 15 Pro以上機型將升級為8GB RAM，不過，爆料客 Unknownz21 出面反駁，他表示根據目前取得 A17 仿生晶片的相關細節，認為 iPhone 15 Pro 機型都只會搭載 6GB 記憶體。

▲iPhone 15 Pro新色。（圖／9to5mac）

▲iPhone 15 Pro相機預計有大升級。（圖／9to5mac）

相機

由於 iPhone 14系列相機維持1200萬像素改善升級幅度不大，在銷量上不如預期，因此據說iPhone 15 系列的主相機，將採用與iPhone 14 Pro同等規格的4800萬畫素， 也就是入門機型的相機畫素與上代的Pro系列相同，但LiDAR光達可能還是高階款專屬限定。

根據先前的爆料，今年的iPhone 15 Pro系列的潛望式長焦鏡頭將會升級，從本來3倍光學變焦升級到6倍光學變焦，同時也是蘋果第一款配備潛望式長焦鏡頭的機款，不過目前推測這項升級只會出現在iPhone 15 Pro Max。

除此之外，也推測感光元件將有升級，預計蘋果與SONY合作，能解決許多平過過去成像上的不足，很有可能採用「雙層電晶體畫素」堆疊式的CMOS影像傳感技術的感測器， 預計將帶來更好的動態範圍，捕捉更多光線，讓逆光及低光源拍攝有更顯著的成像，讓感光效果雙倍提升， 還能在強烈背光下保持臉部的清晰度。

▲iPhone 15系列預計推出顏色。（圖／MacRumors）

▲iPhone 15系列預計推出顏色。（圖／MacRumors）

▲iPhone 15配色。（圖／9to5mac）

▲iPhone 15配色。（圖／9to5mac）

外觀

目前外觀上的爆料可以說是曾出不窮，醉心的爆料來自於手機配件廠商imos，從 imos 發布的貼文中可以看見，共推出 9 色的鏡頭保護貼，且貼文強調「原機色彩、原機搭配」，也就是保護貼的顏色與機身顏色相匹配，根據保護貼顏色推測，預計 iPhone 15 系列將有淺綠、淺藍、淺粉、淺黃、黑選擇，而 iPhone 15 Pro 將有鈦銀、鈦灰、鈦藍、鈦黑。

先前就有傳聞指出，iPhone 15將會取消金色選項，而這次透露的保護貼顏色，也算是驗證了這個說法。除了配件廠商的訊息之外，爆料客 Majin Bu 發布推文，暗示蘋果下月發布的 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 顏色陣容會新增綠色選項，而且另一位爆料客 Unknownz21 也認證了他的看法，初階 iPhone 15 新增綠色選項的可能性很高。

在前一陣子，科技媒體 9to5Mac 報導，蘋果今年將調整 iPhone 15 Pro和 iPhone 15 Pro Max 兩款機型的顏色選項，取消金色，新增灰色。最新報導指出，全新灰色官方名稱為「泰坦灰」（Titan Gray）。

▲iPhone 15 Ultra諜照。（圖／ICE UNIVERSE）

▲iPhone 15諜照。（圖／ICE UNIVERSE）

▲iPhone 15 Pro邊框將縮窄。（圖／取自Naver）

▲iPhone 15 Pro邊框將縮窄。（圖／取自Naver）

除了顏色相關的爆料之外，蘋果iPhone 15也在邊框上費盡苦心，根據先前爆料，iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 將擁有手機史上最薄的邊框，手機廠商都一直在追求最大化手機螢幕空間，減低四個邊框的厚度。外媒Phonerena也表示，預計在 iPhone 15 系列尤其是 Pro 機型上看到的最大變化之一是更薄的邊框。 iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 據說邊框窄至 1.5 mm，將成為有史以來邊框最薄的手機。

此外，許多人習慣的靜音開關，也將有所改變，iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 可能出現新的操作按鈕，預計與 Apple Watch Ultra類似。這個新按鈕將取代蘋果 iPhone 上的靜音開關。手機靜音時不再出現紅線，蘋果新的操作按鈕可以自定義來執行不同的功能。

▲iPhone 15 Pro靜音鍵有新設計。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 15 Pro靜音鍵有新設計。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 15 Pro將有全新靜音按鈕。（圖／9to5mac）

▲iPhone 15 Pro將有全新靜音按鈕。（圖／9to5mac）

iOS 17

蘋果在先前對外發布iOS 17，目前也推出多個測試版本，但在9月的發表會，iPhone 15將會正式搭載iOS 17，並且此版本的正式版才會對所有用戶發布。

今年iOS 17雖然對比iOS 16更新幅度沒有那麼大，不過仍有許多方便的小功能，可以個性化聯絡人來電風格、 iMessage 安全回報 Check In、全新的待機模式、圖像查詢支援食譜、影片等等。

價格

根據最新訊息指出，蘋果 iPhone 15 Pro和 Pro Max 的價格將比前代高出至少 100 美元（約新台幣3193元）。價格大幅上漲可能會降低今年新款 iPhone Pro 的銷量，預計 iPhone 15 系列今年的出貨量只有 7700 萬台，低於最初 8300 萬台的預測。

iPhone 15 Pro 的起售價將從 999 美元漲到 1099 美元或 1199 美元，而iPhone 15 Pro Max 的起售價將從 1099 美元漲到 1199 美元或 1299 美元。

ET快訊
朱芯儀抗癌結束！　衛斯理宣布「終於畢業了」
快訊／郭台銘選總統　民進黨高層下令「4不」
快訊／樂天桃猿註銷由規　正式確定4洋投人選
駕照制度重大變革！　最快明年3月上路
颱風沉降！　飆出40.5度高溫
日氣象廳：海葵明轉「強烈颱風」　新颱鴻雁24小時內生成
LIVE／明天降雨更明顯　氣象局最新說明
普渡路上遇死劫！　騎車慘被路樹砸中亡

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

為了給紛絲「參與感」！　iPhone官方照永遠顯示9：41

舊機掰了！一票果粉「等換iPhone15」　原因曝光：最有感的提升

比特幣ETF發行勝訴！加密貨幣飆漲　逾4萬人遭平倉蒸發50億

蘋果邀請函藏玄機　爆料：暗示iPhone 15 Pro新色

iPhone 15系列終於來了！　蘋果秋季發表會9／13正式登場

iPhone 15來了！蘋果秋季發表會9月13日登場　神秘邀請函曝光

Sony發表Alpha新機身A7C II　A7CR榮登最輕巧的全片幅機皇

MSI微星科技亮相IFA2023消費電子展　推全系列新品

7月熱銷手機排行榜出爐　iPhone 14銷售量「成長近2成」

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

為了給紛絲「參與感」！　iPhone官方照永遠顯示9：41

舊機掰了！一票果粉「等換iPhone15」　原因曝光：最有感的提升

比特幣ETF發行勝訴！加密貨幣飆漲　逾4萬人遭平倉蒸發50億

蘋果邀請函藏玄機　爆料：暗示iPhone 15 Pro新色

iPhone 15系列終於來了！　蘋果秋季發表會9／13正式登場

iPhone 15來了！蘋果秋季發表會9月13日登場　神秘邀請函曝光

Sony發表Alpha新機身A7C II　A7CR榮登最輕巧的全片幅機皇

MSI微星科技亮相IFA2023消費電子展　推全系列新品

7月熱銷手機排行榜出爐　iPhone 14銷售量「成長近2成」

嘉義市政府舉辦普渡祭典　黃敏惠任主祭...祈求市民身體健康

小薰「第一次穿男友風襯衫」扣子全開！破尺度解放半球：喜歡嗎

鳳山角頭搞洗錢水房　2男淪豬仔1個月！警4波行動逮26人

再質疑游盈隆民調不公　黃子哲嗆：再做一次結果若一樣我辭發言人

沉重的愛？郭台銘IG只追蹤他1人　柯文哲嚇到「睜大雙眼」苦笑

台南臨安橋9月2日封橋改建　民眾請改行兩側鋼便橋

自創男子漢信條　郭泓志獲讚「被棒球耽誤的電影明星」

汐止驚見短腿小生物爬行！　「白鼻子正臉」曝光他萌炸：以為是貓

普渡拜拜諷郭台銘「沒有大局」　朱立倫：這種人對不起主流民意

彰銀中國曝險17.1%　對碧桂園等避雷

轎車違停！女騎士直直撞 擋風玻璃碎...人插進車內

3C家電熱門新聞

蘋果秋季發表會9／13登場　iPhone 15來了

一票果粉「等換iPhone15」　原因曝：最有感的提升

iPhone 15發表前「精準爆料」　配件廠商曝9色全陣容

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

iPhone 15系列終於來了！　蘋果秋季發表會9／13正式登場

蘋果邀請函藏玄機　爆料：暗示iPhone 15 Pro新色

Sony全片幅雙機身A7C II、A7CR

為了給紛絲「參與感」！　iPhone官方照永遠顯示9：41

夢幻糖果配色！爆料：iPhone 15將推出淺綠色新選項

比特幣ETF發行勝訴！加密貨幣飆漲　逾4萬人遭平倉蒸發50億

iPad想取代筆電上課可能嗎？

iPhone 14 Pro傳災情　動態島、隨顯螢幕出現「烙印」

快訊／台灣大併台灣之星　公平會審議延至11／7

iPhone 15發佈倒計時！　外觀三大變革一次看

更多熱門

相關新聞

為了給紛絲「參與感」！　iPhone官方照永遠顯示9：41

為了給紛絲「參與感」！　iPhone官方照永遠顯示9：41

許多果粉可能有注意到，蘋果發表會中，新一代iPhone在文宣或是官網顯示畫面時，時間總是為9：41，而這個時間到底有甚麼根據呢？是否有特別意義？

iPhone 15系列終於來了！　蘋果秋季發表會9／13正式登場

iPhone 15系列終於來了！　蘋果秋季發表會9／13正式登場

蘋果秋季發表會9／13登場　iPhone 15來了

蘋果秋季發表會9／13登場　iPhone 15來了

夢幻糖果配色！爆料：iPhone 15將推出淺綠色新選項

夢幻糖果配色！爆料：iPhone 15將推出淺綠色新選項

iPhone 15 Pro Max本周出貨！　郭明錤：蘋果稱霸2024智慧手機

iPhone 15 Pro Max本周出貨！　郭明錤：蘋果稱霸2024智慧手機

關鍵字：

iPhone 15

讀者迴響

熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

快訊／強颱蘇拉「暴風圈觸陸」

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

《木曜4》集體離職導火線曝光！

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

這群人停更暴跌流量曝光！「1675萬掉到剩77萬」

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面