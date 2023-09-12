快訊／蘋果發表會倒數5小時！Apple Store官網提前關閉「暫停販售」

▲Apple Store官網暫停販售中。（圖／翻攝自Apple Store官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果秋季發表會（Apple Event 2023）將在台灣時間13日凌晨登場，目前美國、台灣的蘋果官網皆已關閉，首頁只剩下「稍待片刻。我們正在更新Apple Store，請稍後再來」的字樣，讓不少果粉相當期待。

根據本站報導《好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看》，據說iPhone 15 系列的主相機，將採用與iPhone 14 Pro同等規格的4800萬畫素， 也就是入門機型的相機畫素與上代的Pro系列相同，但LiDAR光達可能還是高階款專屬限定。iPhone 15 Pro系列的潛望式長焦鏡頭將會升級，從本來3倍光學變焦升級到6倍光學變焦，同時也是蘋果第一款配備潛望式長焦鏡頭的機款，不過目前推測這項升級只會出現在iPhone 15 Pro Max。

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據報導，規格方面，iPhone 15 系列的四款機型預計也是iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max。如同上一代，Pro系列將採用A17晶片，而普通版本則持續使用A16；在外觀方面，預計 iPhone 15 系列將有淺綠、淺藍、淺粉、淺黃、黑選擇，而 iPhone 15 Pro 將有鈦銀、鈦灰、鈦藍、鈦黑。

至於最受到關心的充電埠部分，iPhone 15在充電上也會出現大突破，主要歸因於更改為USB-C的充電接口，前一代的iPhone 14 Pro Max，20W快充要將手機完全充滿電需要接近2小時，這個速度已經大幅落後安卓旗艦手機，最新的爆料資訊都指出，iPhone 15將支援35W的充電速度，速度有大幅進步。