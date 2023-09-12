iPhone 15 Pro最大容量曝光！　2TB落空

▲iPhone 15 Pro。（圖／macrumors）



記者廖婕妤／台北報導

蘋果iPhone 15系列即將在13日凌晨1點亮相，包括顏色、尺寸、性能等爆料都不斷流出，外界也期待會有2 TB超大容量版本，不過外媒掌握消息指出，iPhone 15 Pro系列最大配備容量是1 TB。

外媒macrumors爆料指出，iPhone 15 Pro系列仍會維持現有128 GB、256 GB、512 GB及1 TB共4種容量配置，外界傳言的2 TB大容量並不會出現。

不過外媒也提到，iPhone 15 Pro系列可能會有8 GB 記憶體版本，6 GB版本可能會被取消，不過這部分還不太確定。

此外，iPhone 15 Pro系列還將採用台積電3奈米製程打造的A17晶片，預計將配備額外的GPU；其他改良包括全新鈦金屬框架、USB-C接孔及潛望式變焦鏡頭。

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