他嫌iPhone 15價格硬！　果粉點出「1優勢」太強：物超所值

▲iPhone 15即將亮相。資料照，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 15即將亮相，而網路上早已陸續出現相關訊息。近日有網友發文表示，iPhone 15雖然快要上市了，但3、4萬元的價格確實很硬。該則貼文曝光後，隨即引發討論，其中還有果粉點出蘋果的「最強優勢」。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，iPhone 15即將上市，但「傳聞中」的顏色卻讓他覺得很醜，且鏡頭部分，似乎一樣是「最低配2顆鏡頭、Pro 3顆」。另外，觀察外媒爆料的價格，他也直言，一支手機落在3、4萬元「真的有點硬」。

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貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「早已不再追求新iPhone」、「我自己從6s開始拿iPhone的，我覺得這幾年iPhone已經沒有很大的改變」、「不是買不起，是覺得沒必要，沒什麼特別的話，先拒絕當盤子」、「看到這價格都不敢換」。還有網友調侃，「貴永遠不是它的問題，是你的問題」、「價格從來就不是蘋果的問題，是我們的問題」、「你會覺得它貴不是蘋果的問題，是你錢包出問題」。

不過，也有些果粉認為，iPhone雖然價格高，但真的很耐用，「蘋果貴至少可以用很久，我目前用12，還是很順，打算16、17再換手機就好」、「真的很耐用，除非你每年都想換，不然蘋果都可以用很久的」、「我的iPhone 8用了6年還在用，還不會卡頓」、「其實用好幾年再換，真的CP值很高」、「一支可以用3年就物超所值了，之前6s用6年」、「我還在用12，目前還是很快、很順、很好用，蘋果貴但可用很久，不像其他家品牌1、2年就要換了」、「一戰7、8年當然選（蘋果）」。