待房脫褲DIY　轉頭見兒「腳踩我的內褲看我」！隔天兒吐1句尷尬了

▲原PO突然興致來了。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

人難免會有生理需求，但記得要把房門關好，一名人夫表示，晚上10時哄完4歲的兒子入睡，在書房查旅遊資料，突然間「性」致襲來，於是褲子一脫，戴上耳機，開啟D槽，正準備要噴射時，電腦螢幕反射出背後有人影，轉頭一看，兒子就站在他身後，踩著他的內褲問說「爸爸你在幹嘛，我叫你好久了」。

人夫在Dcard上發文，和老婆結婚五年，上周五老婆和朋友聚餐放風，晚上10時把兒子哄睡後，到書房查旅遊資料，忽然「性」致襲來，「想想老婆不知道幾點才回來，不如自己解決比較快，於是站起來，褲子一脫，戴上耳機，開啟很滿的D槽，選了一部曠世鉅作，清槍預備！清槍開始！」

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正當他準備噴射時，突然從黑色螢幕看到反射出背後有人影，還以為是阿飄，「仔細一看好像是個小孩，心想大事不妙」，轉過身看到兒子抱著娃娃站著，此時的他握著小兄弟，內褲丟在一旁。他愣住了，兒子打破沉默開口問「爸爸你在幹嘛，我叫你好久了」。

他回過神，一邊說「爸爸剛剛突然不舒服」，一邊找丟在地上的內褲，結果發現兒子踩在他的內褲上，「弟弟...你腳起來一下，爸爸內褲被你踩到了」，兒子則是一臉疑惑看著他，「他說他起來尿尿，看到我房間開開的還沒穿褲子，就走進來看我在幹嘛，但叫了好幾次我都沒回」。

▲轉頭兒子就站在身後。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



原PO裝傻，帶兒子回房睡覺，內心祈禱兒子睡醒就會忘記，怎料隔天一早吃早餐時，兒子突然開口問「爸爸，你還有不舒服嗎？」原PO崩潰直呼「我還沒讓老婆知道這件事...我該怎麼辦」。

貼文一出，網友笑翻，「兒子感覺好善良純真，隔天還會關心爸爸身體有沒有好一些」、「我在漆黑的房間看了這直接笑到不行」、「這畫面他應該會記得，就像我們小時候不小心看到爸媽在⋯」、「4歲應該還懵懵懂懂的，原PO不用太擔心」、「跟他說爸爸流鼻涕了有點小感冒」。